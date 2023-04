“No me tragaré ni un milímetro de dignidad, iré al diálogo”: Villanueva

“Voy a aprender a ser rector sin” Raúl Padilla

Arrancan los informes de actividades de la Red Universitaria

La búsqueda del diálo­go para generar las mejores condiciones para la Univer­sidad de Guadalajara seguirá siendo uno de los objetivos de esta Casa de Estudio. A pesar de la pérdida de líderes como Raúl Padilla López, la comunidad debe de continuar trabajando con dignidad y entereza, expresó ayer por la mañana el Rector General de la UdeG, Ricardo Villanueva Lomelí, en el arranque de los informes de actividades de la Red Universitaria.

Durante el informe de ac­tividades del Rector del Cen­tro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), maestro Gustavo Padilla Montes, Villanueva Lomelí recordó las enseñan­zas y consejos de Raúl Pa­dilla, a quien consideró un universitario visionario que transformó la educación en Jalisco.

“Él nos enseñó a distin­guir prudencia de cobardía; a distinguir orgullo de digni­dad; a distinguir diálogo de sometimiento. Y yo distingo, muy claro, la tristeza de la entereza. Seré prudente, no me tragaré ni un milímetro de dignidad, iré al diálogo; estoy triste, pero estoy entero”, ex­ternó.

El rector resaltó que el fu­turo era uno de los temas que apasionaban a Raúl Padilla, por lo que planteó que la Cá­tedra del Futuro que organiza el Centro de Estudios Estraté­gicos para el Desarrollo de la UdeG sea renombrada en ho­menaje a este universitario.

“Pensemos en el futuro. Me voy a concentrar en los dos años que me quedan como rector, y no voy a desperdiciar ni un segundo en algo que no sea ser rector. Aquí voy a es­tar, con ustedes, me voy a quedar a vivir la tristeza con ustedes y vamos a hacerlo juntos”, declaró.

Además, manifestó que para honrar esta visión in­novadora, la UdeG debe de trabajar en reestructurar, des­centralizar y reinventar el Sis­tema de Universidad Virtual (SUV) y ampliar la cobertura a más de 60 mil alumnos, y que cada centro universitario cuente con su propio sistema virtual interno.

Otra área de oportunidad, agregó, es el fortalecimiento de las ofertas de pregrado y posgrado, y manifestó que el campus La Normal del Cen­tro Universitario de Cien­cias Sociales y Humanida­des tiene el potencial para convertirse en ese epicentro de educación con apoyo de las administraciones guber­namentales.

Cada vez es más recu­rrente que en los municipios soliciten más acceso a la educación media superior y superior, resaltó, y ante estas necesidades se trabajará de cerca con la Coordinación de Entidades Productivas para la Generación de Recursos Complementarios en generar las condiciones para construir más infraestructura universi­taria.

“Me voy a esforzar en es­tar a la altura de lo que me toca vivir; no me avergüenza decir que era muy fácil ser rector con Raúl Padilla de consejero, pero voy a apren­der a ser rector sin él porque los tengo a ustedes y porque son la mente colectiva que construyen las ideas”, enfati­zó ante representantes de las cúpulas empresariales y auto­ridades universitarias.

CUCEA avanza como campus inteligente

Con la vista fija en la in­novación educativa y con miras hacia la transición a un Centro Universitario Multi­disciplinar, Padilla Montes presentó su Informe de activi­dades 2022-2023 al frente del CUCEA.

Destacó que luego de la pandemia en este campus se ha trabajado en el desarrollo de una Agenda estratégica participativa, en la que ade­más de impulsar la transición también se trabaja en adaptar la oferta educativa ante la de­manda y los desafíos de la ac­tualidad.

“Hoy podemos estar satis­fechos por el trabajo realizado en el año, pues no solamente salimos adelante en uno de los episodios más críticos que fue marcado por una pande­mia y aprovechamos, como comunidad, estos desafíos y amenazas”, mencionó.

Consideró que este cam­pus ha trabajado en fortalecer los ecosistemas de innova­ción con impacto social, lo que los ha posicionado como un smart campus que ofrece educación a más de 20 mil estudiantes y donde nueve de cada diez alumnos cursan al­guna licenciatura o posgrado acreditados y reconocidos por su calidad.

Además, dio a conocer que en el último año en el CUCEA se consolidó la crea­ción de institutos como el Centro de Innovación Docen­te y el Centro de Innovación en Educación Continua Eje­cutiva “Beyond”; resaltó que se han respondido a todas las solicitudes de transparencia para evitar observaciones de auditorías o de la Contraloría Universitaria.

Indicó que en el CUCEA también se actualizó el Plan de Desarrollo 2019-2025 Vi­sión 2030, en el que se elabo­raron 18 proyectos estratégi­cos en materia de docencia e innovación académica, inves­tigación y transferencia del conocimiento, difusión de la cultura y extensión y respon­sabilidad social; además de que se trabajará en impulsar el diálogo con otros sectores productivos para mejorar la calidad educativa.

El año pasado el CUCEA firmó más de veinte conve­nios con instituciones pú­blicas y privadas para for­talecer la vinculación con otros sectores, y el campus ha apoyado a más de 180 pequeñas y medianas em­presas con asesorías en el Hospital de PYMES.

“Desde el espacio univer­sitario tengamos el diálogo, busquemos los acuerdos y sigamos trabajando para esta sociedad jalisciense que nos llama a redoblar esfuerzos y a buscar coincidencias; es el mejor camino para cumplirle a la sociedad de Jalisco”, en­fatizó.

En materia de investiga­ción, Padilla Montes subrayó que se ha mantenido una ten­dencia al alza en cuanto al re­gistro de investigadores ante el Sistema Nacional de In­vestigadores, con un total de 178 miembros y más de 670 productos de investigación generados.

“La democratización edu­cativa y cultural que ha sido impulsada por nuestra Casa de Estudio es referente nacio­nal e internacional en varios ámbitos, lo que le ha valido innumerables premios y dis­tinciones; esta es la universi­dad que todas y todos hemos construido”, finalizó.