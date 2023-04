Corren aguas fecales en Tonalá

Ni el ayuntamiento ni el Siapa atienden a vecinos

Por Rafael Hernández Guízar

Por más de una semana, agua con excremento ha corrido por la calle Santa Rosa, al cruce con Ma­lecón, en Tonalá, ni el ayuntamiento ni el Siapa han acudido al rescate de los vecinos.

Desesperados por caminar entre desechos sanitarios, los vecinos de­nunciaron estar hartos de que una alcantarilla emane agua pestilente, algo que el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua potable y

Alcantarillado (Siapa) se ha ne­gado a reparar y que constituye un foco de infección.

“Imagínese salir de su casa y tener esto, y que uno tiene que pasar por aquí, pues para donde vaya uno se lleva la caca en los zapatos, y luego, los niños, eso es lo que más nos preocupa, por­que es agua con caca y con otras cosas, pura agua de drenaje y no hacen nada”, dijo una de las ve­cinas entrevistadas.

-¿Ya lo reportaron?

-Sí ya, varias veces, no no­más yo, otros vecinos llamaron al Siapa y al ayuntamiento, pero nomás nada.

-¿Y qué les diría por este me­dio?

-Que no chinguen, que se ven­gan a vivir acá, y que nos dejen ellos sus casas, a ver qué sien­ten. Ya mi niño se me enfermó del estómago y me dijo el doctor que es por esto, otra también, el olor, huele asqueroso, y con este calorón y tener que cerrar la ven­tana y la puerta porque llega el olor a mierda, como que no va ver­dad. Como digo, que se vengan para acá, el presidente ese que no sirve de nada, Sergio Chávez, no sirve ni para evitar que huela a mierda, qué triste verdad.

Luego de una denuncia ciudadana que llegó a la redacción de Página 24, acudimos a la zona en cuestión para escuchar a los vecinos desespe­rados.

En efecto, aquello es simplemente insoportable. El olor es nauseabundo, y lo peor de todo, son las enfermeda­des estomacales que se han incremen­tado, así como en los ojos debido a lo que se volatiza, el agua con heces fecales.

Por ello, el llamado fue tanto al di­rector del Siapa, como al alcalde to­nalteca Sergio Chávez, a quienes exi­gieron los vecinos y comerciantes de la zona, que al menos acudan a evitar que siga brotando agua de drenaje.