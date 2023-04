Alfaro discrimina a niños con discapacidades y enfermedades terminales

Excluidos de la posibilidad de ver pelea del “Canelo”: Hagamos

“Esos 10 millones de pesos (para boletos) son dinero de los impuestos, de la gente, luego se convierte en compra de votos”, dijo el legislador Enrique Velázquez

Por Rafael Hernández Guízar

Que en Jalisco hay total discriminación para los ni­ños con insuficiencia renal crónica y con discapacidad, dejó en claro ayer la fracción del partido “Hagamos”, en el Congreso del Estado.

Enrique Velázquez, diputa­do de dicho partido, sentenció ayer en rueda de prensa que el gobierno del estado discrimi­nó a los niños con discapaci­dades y enfermedades termi­nales como la insuficiencia renal crónica para que vayan a ver la pelea de Saúl “Canelo” Álvarez, ya que sólo se inclu­yeron niños con cáncer y con diabetes, algo que es aberran­te, dijo, ya que simplemente, no los tomaron en cuenta.

“Tiene que ver con las políticas públicas. Tenemos una iniciativa y ni siquiera se ha discutido, eso lleva a un desconocimiento, Jalisco es número uno en insuficien­cia renal, entendemos que los niños con cáncer sufren mu­cho, las personas con parálisis cerebral también, no se trata de quién sufre más o menos, hablar dela diabetes mellitus está bien, pero no visibilizar la enfermedad, no tomar decisio­nes de avanzada, eso es lo que nos lleva a estar aquí y decir que hay cosas que no podemos dejar de señalar, porque no se trata de un boleto para ir a ver al Canelo, porque esos 10 mi­llones de pesos son dinero de los impuestos, de la gente, lue­go se convierte en compra de votos (…) cuando se hace un programa como este se hace volteando a ver a los que me­nos tienen”.

Y es que, a decir de Enri­que Velázquez, no sólo se trata de la oportunidad de acudir a ver la pelea, sino que en gene­ral, el gobierno del estado ha dejado de atender a este sector de la población.

“Yo voy a buscar al secre­tario de Asistencia Social, no únicamente para el tema de los boletos, sino para que él vea que hay una iniciativa, y que a partir de visibilizar este pro­blema, también podamos aten­der a las personas con parálisis cerebral y otros padecimientos que también parece que no existen para este gobierno”.

Lamentó que Jalisco, se­gún sus cifras, esté en la pri­mera posición de enfermos con insuficiencia renal cró­nica, por lo cual, indicó que la iniciativa que presentaron desde la anterior legislativa, contempla acciones rápidas para el tratamiento de quie­nes tienen este padecimien­to, promueve la donación de órganos en personas vivas y privilegia a quienes no tienen oportunidad de costear sus medicamentos.

Asimismo, aclaró que hay dos quejas presentadas contra el gobierno del estado, una en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y una en la estatal, pues quedó en claro que si no se les tomó en cuenta a los enfermos renales para ir a ver la pelea de forma “gra­tuita”, tampoco, se les toma en cuenta para el tratamiento de su enfermedad.