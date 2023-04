Policías viales extorsionan a conductores

“Son sicarios con uniforme, andan chingándose a la gente”

Por Rafael Hernández Guízar

Aunque deberían de ope­rar con personal de la Se­cretaría de Medioambiente, policías viales extorsionan a conductores pidiendo dinero a quienes no portan el holo­grama de la verificación, de­nunciaron ayer automovilis­tas molestos.

Y es que se estableció den­tro de las “reglas de operación” que la policía vial no puede infraccionar directamente a los conductores que no tengan el holograma de verificación controlada a no ser que estén acompañados de personal de la Secretaría de Medioambien­te y Desarrollo Territorial (Se­madet), sin embargo, abundan las denuncias de ciudadanos a los que se les ha pedido dinero a cambio no sólo de no infrac­cionarlos, sino hasta de reco­gerles sus vehículos.

“Son sicarios con uniforme, andan chingándose a la gente, a mí me atoraron (detuvieron) en avenida Guadalupe y la de Patria, me paro una patrulla y me pidieron que les diera tres mil pesos, que porque me iba a salir más caro si se llevaban mi carro y como traía adeudo, pues ya sabrás, no me dejé de esos cabrones, al principio, pero me acabaron tumbando mil pesos, así de cabrones son, pero en efecto, me iba a salir más caro si se llevaban el ca­rro y pues acabas dándoles, no te queda de otra, te acorralan”, dijo Francisco Macías, un ciu­dadano entrevistado por Pá­gina 24.

A este ciudadano le suce­dió igual que a otros, los po­licías viales lo acompañaron a un cajero a sacar dinero pues no traía efectivo en ese mo­mento. Por miedo a las repre­salias, prefirió no revelar más detalles de lo sucedido.

“De verdad que da mucho coraje, pero a ver, te piden tus documentos y le sacan foto, saben dónde vives, a qué te de­dicas, te hacen una entrevista previa y te dejan en claro que es mejor cooperar, qué haces ya en esos casos”, agregó.

Antonio Rendón, otro de los entrevistados, indicó que, por el Parque San Rafael, fue abordado la semana pasada por patrulleros de Vialidad que le pidieron dinero a cam­bio de no multarlo. Al negar­se, le pusieron la infracción por no traer el holograma de verificación, y no se llevaron su automóvil, aunque le ad­virtieron desde el principio que así sería.

En su caso, según indicó, como hubo un testigo y ame­nazó con acudir a asuntos in­ternos de la Policía Vial, los uniformados sólo le dieron la multa y se retiraron.