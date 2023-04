“No le veo futuro” a la Ley Antitabaco

Aún carece de una ruta clara para disminuir el consumo de cigarro

Especialista del CUCSH considera el nuevo reglamento de excesivo y que es mejor educar que imponer castigos

Aunque la intención de la Ley Antitabaco es cuidar la salud de los no fumado­res, este reglamento incluye severas y rígidas normas contra los consumidores de este producto, además de que entra en conflicto con vendedores que lo comer­cializan y distribuyen, y ca­rece de una ruta clara para fomentar el no consumo.

Así lo consideró la maes­tra Carmen Patricia Gar­cía Torres, Presidenta de la Academia de Derecho Am­biental y Urbano, de la Di­visión de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Huma­nidades (CUCSH).

“La veo como una ley muy excesiva, incluso me sorprende ver que en el plano internacional la están viendo como una de las leyes más rí­gidas en este sentido, al bus­car proteger los derechos de los no fumadores”, indicó.

Desde enero pasado en­traron en vigor las modifica­ciones al Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, que establece que las y los fumadores tendrán limitaciones para fumar pro­ductos de tabaco y nicotina en espacios de concurrencia colectiva como plazas, esta­dios, bares y restaurantes que no cuenten con lugares espe­cíficos para este fin.

También sienta las carac­terísticas para las áreas de­signadas a fumadores; éstas deben ubicarse al aire libre y estar físicamente separadas e incomunicadas de las zo­nas 100 por ciento libres de humo, además de no ser paso obligatorio para otras perso­nas o ubicarse en las entradas o salidas de los inmuebles.

García Torres destacó que se trata de una ley que sí busca proteger la salud de los no fumadores, pero con­sidera que las medidas pre­ventivas son insuficientes para limitar el consumo y aún es necesario replantear estrategias entre la federa­ción, entidades y municipios para frenar el tabaquismo.

“Tienen que implementar medidas y programas para decirle a la población por qué es malo fumar y ayudar a los no fumadores; habilitar una línea para dejar de fumar es una medida absurda; no seas severo con los castigos, es mejor educar a la pobla­ción y crear los programas adecuados para que dismi­nuya ese riesgo”, acotó.

Estimó que la severidad de la ley puede estar rela­cionada con el aumento de enfermedades vinculadas al tabaquismo que ha registra­do la Organización Mundial de la Salud (OMS); pero destacó que este reglamento no considera el consumo de otros productos que generan humo como la mariguana, que también representa un riesgo para la salud.

“La OMS ha estado muy incisiva en señalar los riesgos que trae el cigarro a la salud, pero a pesar de que ya había una serie de candados hacia su consumo, feéste sigue au­mentando, la gente sigue fu­mando, las cifras muestran que hay más cáncer de pul­món o enfisema pulmonar”, mencionó.

Además, García Torres re­saltó que la ley deja en des­ventaja a los vendedores y productores al fijar estrictas normas que prohíben la pro­moción, publicidad y exhibi­ción de estos productos a pe­sar de ser legales, por lo que cadenas de tiendas han optado por presentar amparos que les permitan exhibirlos.

Externó que este tipo de medidas prohibicionistas afecta principalmente a pe­queños vendedores, como tienditas, pero también pue­de representar pérdidas para propietarios de restaurantes y bares, quienes comparten res­ponsabilidad con las autorida­des para restringir el consumo de tabaco en interiores.

“Si no se crean los me­dios adecuados para las san­ciones ni los programas para educarnos respeto al consu­mo de tabaco, a esta ley yo no le veo futuro, porque es muy severa y la ciudadanía no se va a quedar de brazos cruzados”, finalizó.