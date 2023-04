Causa accidentes obra en avenida Felipe Ruvalcaba

“Que no la chinguen, que se apuren”

Vecinos denuncian que casi nunca trabajan en la repavimentación

Por Rafael Hernández Guízar

Una obra inconclusa de re­pavimentación en la avenida Felipe Ruvalcaba, al poniente de Zapopan, ha causado enor­mes problemas.

Está avenida divide las colonias Paseos del Sol y El Colli Urbano, y desde hace muchos años que los vecinos y comerciantes habían solici­tado al ayuntamiento en turno que reparará los baches enor­mes que año tras año apare­cían en esta vía.

Ya van a ser tres meses desde que se cerró la circula­ción de esta venida al tránsi­to, incluso al tránsito local, y la obra no termina y constan­temente hay accidentes debi­do a la grava suelta que se en­cuentra regada por la avenida Copérnico en varias cuadras a la redonda.

“Me acabo de caer, porque hay grava suelta. Pues nomas échele cabeza, ya llevan así varios meses y nomás no se acaba la obra y que bueno que la están arreglando, pero que no la chinguen, que se apuren y que tengan cuidado con la grava y la tierra que hay por todos lados. A mí se me patinó la moto y la ver­dad que gracias a Dios no me pasó gran cosa ni tampoco a la moto, pero qué puede pasar con alguien que no tenga la misma suerte, se pueden has­ta matar”, dijo muy enojado Fernando Aguirre, uno de los vecinos entrevistados.

Y es que a decir de este y otros vecinos y comerciantes la obra se ha prolongado bas­tante y por desgracia en gran parte del día no se parecían trabajadores, es decir, la obra está sola.

“Así menos van a termi­nar rápido, digo, está cabrón que trabajen a distancia ¿no le parece? Porque, así como ve ahorita que no hay trabaja­dores, ah pues así han estado varios días, ni sabemos qué onda, pero pues que le apuren porque ahí vienen más aguas y se va a poner peor”, agregó el molesto ciudadano.

La problemática se ex­tiende desde el Anillo Perifé­rico hasta la avenida Nicolás Copérnico.

Por ello vecinos y comer­ciantes exigieron al presiden­te municipal Juan José Fran­gie Saade que terminen en cuanto antes.