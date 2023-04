Inseguridad “desbordada” en alrededores de Plaza Ciudadela

Robos son cosa de todos los días, denuncian vecinos y comerciantes

“Es muy lamentable, porque aquí debería de estar tranquilo, tenemos a la policía cerca y es como si no hubiera nada, se roban las cosas, abren los carros, hasta pasan y le arrebatan los celulares a la gente”

Por Rafael Hernández Guízar

Increíble pero cierto, en los alrededores de la Plaza Ciudadela, en Zapopan, los robos están a la orden del día.

Vecinos y comerciantes de esta zona ubicada al poniente de la ciudad, lamentaron que los robos sean cosa de todos los días, algo que la policía municipal simplemente no ha podido frenar.

“Es muy lamentable, porque aquí debería de estar tranquilo, tenemos a la policía cerca y es como si no hubiera nada, se roban las cosas, abren los carros, hasta pasan y le arrebatan los celulares a la gente y no pasa nada”, dijo muy molesto Armando Benavides, uno de los vecinos entrevistados.

“Mire, está peligroso, y si se fija, pues hay muchas avenidas aquí, es algo que uno no se la cree porque debería de estar como le digo, tranquilo, pero no es así, aquí a cada rato hay que le robaron a un vecino, o que le abrieron el carro a alguien y así, es muy alarmante porque con qué confianza sale uno de la casa, o con qué confianza viene la gente. Ahora, no es una zona donde se vea que hay casas que estén en malas condiciones, o que haya drogadicción, no es una zona marginada pues, es una zona bien, no es de lujo, pero sí es una zona donde hay gente que trabaja y que trata de salir adelante, los que andan robando son gente que vienen de otras colonias y que ya agarraron aquí como su zona, y eso debe de ser analizado por la policía”, criticó.

-¿No pasa la patrulla?

-Sí pasa, pero no entendemos qué sucede, si es que no pueden, o no saben, o qué es lo que está sucediendo, pero nosotros pues creemos que deberían de poner especial atención, porque hay mucho comercio por aquí, pero también hay mucha gente viviendo, y todos merecemos seguridad.

Cansados de vivir a merced de los ladrones, vecinos y comerciantes de este sitio hicieron un llamado a su presidente municipal Juan José Frangie Saade, al que exigieron que haya respuesta inmediata ante el grave problema de seguridad que viven.