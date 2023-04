Exbraceros acudirán a la CIDH por pensiones

Piden intervención de López Obrador

“Tuvimos un acercamiento con el gobierno el año pasado, no hay respuesta”. Afectados aseguran que Alejandro Encinas los ignora

Por Rafael Hernández Guízar

Como en México no hay respuesta para el pago de indemnizaciones a los exbraceros, estos podrían acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exigir que les paguen sus pensiones.

Luego de que el gobierno mexicano se quedara con el dinero que miles de exbraceros, es decir, mexicanos que se fueron a trabajar a Estados Unidos legalmente por un programa binalcional para fortalecer el campo de aquel país y que duró de 1942 a 1964, los afectados, lamentaron que como el gobierno federal sigue ignorando sus peticiones, podrían acudir a una corte internacional para exigir justicia, pues hace décadas que no les han regresado una parte de sus salarios que se quedaba el gobierno de México para regresárselos a manera de “pensiones”.

“No ha habido respuesta, yo le mandé mensajes al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, y ni siquiera los ha visto. No hay respuesta, hay cuestiones en las que vemos que cuando ya agotas todos los recursos en lo nacional, te tienes que ir a tribunales en el extranjero. Y lo que se me hace grave es todos los años que van a tener que pasar para que esto llegue a un final feliz, porque creo que tenemos la razón, es un dinero que un gobierno se lo robó”, indicó Pablo Arellano Morfín, representante de los exbraceros.

En entrevista con Página 24, dijo que no se trata de pedir “limosna” ya que es derecho de ellos, exigir que se les entreguen los salarios que se quedó el gobierno mexicano y que supuestamente debió de habérselos regresado ya que así estaba estipulado en dicho programa.

“Nosotros consideramos que se debe de dar el dinero que se debe, es un dinero que no se extingue porque es de salarios y la constitución lo señala. Los exbraceros no estamos solicitando limosna, estamos solicitando la devolución de lo robado, se lo robó el gobierno. Tuvimos un acercamiento con el gobierno el año pasado, no hay respuesta”.

Por ello, hizo un llamado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador: “Con todo el respeto que se merece el presidente, nosotros seguimos insistiendo en la manera de darle solución a este problema, confiamos en usted, y creemos que en sus manos está darle solución a esto, porque son mexicanos que de verdad hicieron su trabajo, si ellos no hubiesen acudido a trabajar a los campos y a los ferrocarriles de Estados Unidos no serían la potencia que son ahora”.

Según explicó, a cada uno de los exbraceros se les adeuda alrededor de un millón 98 mil pesos y que son pagaderos ya sea a los defraudados por el gobierno mexicano, o bien, a sus viudas o hijos, en el caso de quienes han perdido ya la vida a la espera de tener “justicia”.