Vecinos irresponsables en Arcos Guadalupe

Llevan perros sin correa por la calle y parques

Por Rafael Hernández Guízar

Vecinos de la colonia Arcos de Guadalupe, en el municipio de Zapopan, están hartos de soportar que la gente saque a sus perros sin correa. Y es que se trata de un problema que causa desde un riesgo para la misma ciudadanía hasta accidentes.

“Eso de los perros nos tiene vueltos locos. La gente es bien irresponsable porque saca sus perros sin correa y sin bozal y los traen para todos lados y piensan que todos tenemos que soportar esas cosas, y no a todos nos gusta andar con perros así. A mis nietos el otro día se les echó encima un perro enorme que traía uno de los vecinos y lo que hizo fue decirnos que no nos asustáramos que no era bravo y que no hacía nada, y ya como si con eso se les quitara el susto enorme que les dio a los pobrecitos. Luego a una vecina la mordió un perro que traía otro muchacho que ni siquiera es de la colonia, pero le gusta venir aquí al parque, y esas cosas deberían de estar bien vigiladas”, dijo una de las vecinas entrevistadas.

Y siguió: “Se supone que hay un reglamento que obliga a los dueños de las mascotas a ser responsables por sus mascotas, y que si salen perros grandes deben de traerlos con bozal y con cadena. Haga de cuenta que aquí en la colonia es como si ese reglamento no existiera, aquí hacen lo que les da la gana y pues no es justo que esto esté sucediendo, por eso le queremos hacer un llamado al presidente municipal para que por favor pongan atención, no sé si eso le toca a la policía o a quien, pero uno le dice a la gente y se molesta, y le dice uno a la policía y no hacen nada tampoco, pues de qué se trata”.

La reglamentación municipal en torno al manejo de las mascotas en la vía pública obliga también a los dueños de mascotas a estar al pendiente del manejo de los residuos, es decir, del excremento que puedan llegar dejar en sus recorridos.

Incluso la normativa habla sobre el maltrato animal y para tales fines existe un centro de control animal en el cual se reciben también denuncias, pero a los vecinos de esta colonia no les hacen caso.

“Es lo mismo aquí y en la Estancia, que es la colonia que está enseguida, no sé qué es lo que pasó, pero de pronto toda la gente empezó a tener perros y se llena de caca en donde sea, en la calle, en los parques, donde quiera está lleno de caca de perro, pues eso es otra cosa que también molesta bastante porque qué culpa tenemos todos los demás de que a la gente le gustan los perros y que los quieran sacar a la calle”.

Por lo que respecta al parque de la colonia Arcos de Guadalupe, la situación con el excremento de los perros es alarmante.

Dicho parque ha estado al cuidado de los vecinos, pues por parte del ayuntamiento hay un total abandono.

Según los vecinos que se encargan de recoger la basura y asear este recinto natural, alrededor de unos 40 kilos por semana de excremento de perro son recolectados y han tenido incluso que pagar de sus bolsillos para que pase un camión recolector por ellos.

El llamado fue al presidente municipal Juan José Frangie Saade, para que haya una vigilancia estricta en torno al manejo de los animales en la vía pública.