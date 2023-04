Viacrucis, presentar denuncias en la Fiscalía

Existen filtros para decidir que denuncia se puede presentar y cual no

A diario se ve a muchas personas molestas, pues los regresan en los filtros y no les permiten presentar sus denuncias

Por Rafael Hernández Guízar

Poner una denuncia en la Fiscalía General del Estado se convirtió en un verdadero Viacrucis para el ciudadano.

Ayer fuimos testigos de esto, pues existen varios filtros en las instalaciones de Calle 14 que ha implementado “esta instancia procuradora de justicia”, a través de los cuales deciden que denuncia se puede presentar y cual no.

“Nada más es perder el tiempo, yo vengo a poner una denuncia porque una empresa de viajes me estafó y se quedó con mis datos personales y les estoy diciendo y explicando lo que sucedió, y les digo que no quiero que se vaya a hacer mal uso de mis datos, no tanto es por el dinero que me estafaron, es porque tengo temor de que hagan mal uso de mis datos, pero me dice que no pueden evitar nada y que si quiero poner la denuncia lo hagan, pero que ellos no pueden hacer nada. Entonces para qué están”, dijo María Esther, una mujer entrevistada ayer por este reportero.

A la salida de la Fiscalía es posible ver a diario a muchas personas molestas, pues los regresan en los filtros y no les permiten presentar sus denuncias.

Los pretextos para hacer esto es que no tiene la información precisa, así como el hecho de que no hay elementos suficientes para poder investigar la posible comisión de un delito.

Por ello la ciudadanía desiste en sus intentos de presentar su denuncia ante la misma dependencia del gobierno del estado.

Resaltaron que prefieren traerla por escrito que hacerla por comparecencia.

“De todos modos pierde uno el tiempo porque no hacen nada, pero al menos hay un papel que deje constancia de lo que está pasando.

Los filtros empiezan desde la entrada cuando un policía estatal o investigador, según sea el caso, recibe a las personas para revisarles sus pertenencias y decidir si pueden o no entrar a la Fiscalía.

Seguido de esto, hay una persona en la entrada que pregunta a qué van las personas.

Por último, hay un agente del ministerio Público para cada tipo de delitos y ellos son los que dan su aprobación o el rechazo a la ciudadanía para que puedan presentar las denuncias, ya sea por comparecencia o por escrito. El tiempo estimado es de al menos una hora y media para poder presentar la denuncia, si es que los dejan hacerlo.