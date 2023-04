Tapatíos están hartos del ambulantaje

Autoridades hasta les toleran venta de alcohol y droga

Comerciantes establecidos aseguran que los representantes de los ambulantes se están enriqueciendo de forma ilícita

Por Rafael Hernández Guízar

Tapatíos se dijeron hartos del ambulantaje que crece en el Centro de Guadalajara y diversas zonas la ciudad.

Y es que no solo es en el primer cuadro de la ciudad, sino en sitios como la avenida Chapultepec en donde pululan los ambulantes, algo que es considerado por los comerciantes establecidos como competencia desleal.

“No es justo que los dejen vender como si nada, para todos hay oportunidades de sobrevivir, eso es cierto, y todos tenemos derecho a ganarnos el pan, pero no son justos porque nosotros pagamos una renta mensual, nosotros pagamos impuestos, cumplimos con tener una licencia, pagamos Seguro Social a los empleados, pagamos muchas cosas que ellos simplemente no pagan. Entonces por qué unos sí y otros no, así hasta ganas dan de ser ambulante y mejor nos ahorramos dinero de pagar cosas por estar dentro de la formalidad”, dijo muy molesto Alejandro González, uno de los comerciantes establecidos de la zona centro.

“Nosotros no podemos, por ejemplo, sacar exhibidores porque nos dicen que está prohibido, y nos multan si hacemos eso, pero a ellos no les dicen nada y hasta venden cosas ilegales como alcohol y gotas de mariguana. Eso lo podemos ver en el Parque Rojo, y nadie dice nada porque todo mundo dice que pobrecitos, que son pobres y que tienen mucha necesidad, pues todos tenemos necesidad, no tenemos el negocio por deporte, que haya igualdad, que les cobren todos los impuestos que nosotros pagamos y que paguen una renta como la que nosotros pagamos, digo, para ser parejos”, criticó el comerciante.

Desde la avenida Chapultepec hasta la calzada Independencia es común ver constantemente puestos de vendimia que están fuera de la normativa municipal.

El reglamento de comercio en espacios abiertos del municipio de Guadalajara prohíbe que dentro de ese polígono haya venta de productos en la vía pública, pero es letra muerta.

De hecho hay denuncias por parte de comerciantes establecidos que afirman tener pruebas de que los representantes de estos comerciantes ambulantes se están enriqueciendo de forma ilícita. El ayuntamiento y el mismo alcalde han sido omisos.

Lo anterior, podría incluso traer repercusiones de tipo administrativas y penales para los que han solapado esto, ya que deben de cumplir con los reglamentos.