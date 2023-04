México está en deuda con paisanos en retorno

Debe otorgar condiciones dignas: especialista de la UdeG

El Estado Mexicano está en deuda con los paisanos que trabajaron en los Esta­dos Unidos bajo condicio­nes adversas al no encontrar un modo de sobrevivencia en México con un trabajo digno.

La Jefa del Departamen­to de Salud-Enfermedad como Proceso Individual y Colectivo, del Centro Uni­versitario de Tlajomulco (CUTlajomulco), doctora Patricia Noemí Vargas Be­cerra, precisó que los go­biernos tienen una deuda pendiente con los paisanos.

“Estamos en deuda. Te­nemos una deuda pendiente porque, finalmente, las per­sonas migran de sus lugares de origen por falta de opor­tunidades y se involucran en un proceso migratorio para sobrevivir”, declaró.

El Estado mexicano, opi­nó la doctora Vargas Bece­rra, debe garantizar la apli­cación de políticas públicas para la reintegración a la sociedad de quienes desean regresar a su país.

“Porque, si regresan ni­ños, se debe incluir el dere­cho a la educación, al traba­jo, a la salud; acompañarlos para que se validen sus do­cumentos, trámites de inver­sión, en suma, el respeto a sus derechos y a sus vidas”, enfatizó.

México ha signado com­promisos internacionales para la aplicación de este tipo de políticas públicas, pero falta capacitación de los funcionarios públicos para la correcta aplicación de dichos protocolos.

“Porque, estas políticas de reintegración y vinculación internacional no son bien en­tendidas, ni se llevan a cabo, no se siguen los protocolos al pie de la letra y, al final, mu­chos esfuerzos para la imple­mentación no se aplican de una manera adecuada”, pre­cisó.

Para la investigadora, los gobiernos no sólo deben de garantizar las condiciones óp­timas de vida a los paisanos, también del resto de la pobla­ción, prevenir la diáspora y reducir las vulnerabilidades de las personas migrantes.

“Desde el principio hay que tratar de ver los orígenes, las causas de la migración, aminorar el impacto y no po­nerlos en vulnerabilidad, en situaciones desigualdad”, ex­plicó.

Se trata de la atención a quienes trabajaron en condi­ciones de sobrevivencia para enviar remesas y contribuir al Producto Interno Bruto, fuen­te de riqueza del país superada por la producción petrolera.

“Se les podría considerar como héroes paisanos porque realizaron una acción que los expuso a una situación de vul­nerabilidad y riesgo y sobre­vivieron; esto los convierte en personas heroicas”, abundó la investigadora.

Lo anterior en referencia a la próxima oleada de paisanos que pasarán sus vacaciones y que serán atendidos a través del programa “Héroes paisa­nos” para garantizarles su de­recho a cruzar la frontera libre de violencia y abusos de parte de policías.