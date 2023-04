Solo un verificentro tiene certificación EMA

El resto “opera en la ilegalidad”: activistas

Todos los actos que se han ejecutado en los demás centros podrían carecer de validez

Por Rafael Hernández Guízar

Solamente un verificentro cuenta con la capacidad legal para operar, destacó ayer el grupo Antiverificación de Jalisco.

El presidente de la Coordinadora Jalisciense de Asuntos Medioambientales, Jaime Aldrete Medina, lamento que solamente uno de los centros de verificación cuenta con el aval de la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA, por sus siglas), por lo que todos los actos que se han ejecutado en los demás centros, podrían carecer de validez.

“Es apócrifo, ya se lo dijimos al gobernador pero no ha hecho nada, solamente uno de los verificentros tiene la acreditación y eso deja en claro que están operando en la ilegalidad”, aseveró en entrevista con Página 24.

“De acuerdo con las normas técnicas debe de contar con dicha acreditación, pero no es así, solamente uno de estos centros de verificación ha sido avalado, entonces queda en claro que todos los demás no están operando dentro del marco de la legalidad. Además queremos dejar muy en claro al gobernador que las protestas que se han estado dando no han sido por parte de ningún partido político ni tampoco por ningún grupo de talleres mecánicos, somos ciudadanos que estamos encabronados con lo que está sucediendo, y con la forma en la que está operando un programa mercenario, que no se equivoque el gobernador, no somos de ningún partido político, tampoco somos de ningún grupo de talleres mecánicos ni de ninguna asociación de talleres mecánicos, eso que quede bien en claro”, dijo.

Y es que ante los recientes hechos suscitados en el municipio de Puerto Vallarta, donde el verificentro fue clausurado y luego reabierto de forma ilegal, y que incluso al momento es custodiado por policías estatales, ha sido motivo de molestia para los miembros del grupo anti verificación.

“Hay tanta inseguridad en el estado, y lejos de que estén cuidando las calles los policías están cuidando el verificentro, son chingaderas”.

Y siguió: “Están cuidando negocios de empresarios extranjeros, a quien sirve la policía estatal, qué no se supone que deben de estar de parte de la ciudadanía, ellos ganan de nuestros impuestos y deben de cuidar al pueblo, no los negocios de empresarios, no son agencia de seguridad privada”.

Jaime Aldrete resaltó también que la ciudadanía que fue agredida en días pasados por el diputado del partido Movimiento Ciudadano Gerardo Quirino, preparan ya las denuncias que presentarán ante el Ministerio Público.

Hizo un llamado a MC y a los compañeros de bancada del supuesto representante popular por el municipio de Tlajomulco de Zúñiga: la petición es para que sea separado del cargo y también para que se inicie un juicio político tras agredir a cachetadas a mujeres manifestantes y un adulto mayor que fue golpeado por el diputado la semana pasada durante las protestas que hicieron afuera del Congreso.