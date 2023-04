Reportan más abusos de policías de Guadalajara

“Detienen” por supuestas infracciones de tránsito

Por Rafael Hernández Guízar

Tapatíos denunciaron abusos de parte de la policía municipal de Guadalajara.

Se trata de presuntos excesos que cometen los patrulleros en contra de motociclistas y automovilistas al interceptarlos en las calles por supuestas infracciones de tránsito.

“Voy saliendo del estacionamiento y la calle está cerrada, por eso pues me eché de reversa, sino cómo sale uno, y pues me paró la patrulla, pero nada más a mí, no paró a nadie más, y atrás de mi venían varios carros, pero no, son selectivos, solo se aplica la ley contra algunos y contra otros no, y pues eso es lo que no me pareció bien porque la ley debe de ser pareja “, indicó Javier Espadas, un ciudadano retenido por la policía Tapatía.

“Me tuvieron casi media hora esperando, porque no me dejé amedrentar, porque conozco mis derechos y pues bien, lo que pasó es que me tuvieron ahí, llegó uno de tránsito y no sabía ni por que estaba ahí, y pues retuvo mi vehículo, claro que yo le había hablado a los de asuntos internos porque es un abuso lo que están haciendo”, destacó.

Contra los motociclistas hay una intolerancia enorme por parte de los uniformados según se detalló a Página 24.

“De la nada llegaron y me pararon, me dijeron puras estupideces, no tiene por que ser así, y al final no me pudieron multar –ya que no es su atribución- y eso es lo que les dio coraje”, destacó Alberto García, otro de los entrevistados.

A decir de la ciudadanía molesta, es urgente que el presidente municipal Pablo Lemus Navarro ponga orden en la policía Tapatía, de lo contrario, las violaciones a los Derechos Humanos serán constantes y cada vez mayores.