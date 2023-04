Definirá elección de Edomex las candidaturas y alianzas rumbo a 2024: Académicos

El ejercicio convocará a 15 millones de electores

Los comicios en esa entidad y Coahuila convocarán a 15.9% del electorado nacional; podrían concluir con el predominio del PRI en ambos estados y consolidar una democracia de mayor calidad

Las próximas eleccio­nes en el Estado de México y Coahuila, el 4 de junio, convocarán a 15 millones de electores; en particular, la de la primera entidad definirá la estrategia política de los partidos rumbo a la elección presidencial y la mayoría de gubernaturas en 2024, coin­cidieron en señalar en rueda de prensa, especialistas de la UdeG, de la Ciénega del Estado de Michoacán y de la Universidad Autónoma de Baja California, estos dos úl­timos de manera virtual.

El Coordinador de la línea de investigación Partidos po­líticos, del Observatorio de Estudios Políticos y Electora­les (OPE), adscrito al Centro Universitario de Ciencias So­ciales y Humanidades (CUC­SH), doctor Andrea Busso­letti, dijo que quien gane el Estado de México podrá de­finir las candidaturas, aunque no el triunfo en la elección presidencial de 2024.

“Quién gane la elección del Estado de México recaba­rá una señal positiva y podrá proyectarse en las negocia­ciones para definir candidatu­ras y conformar alianzas para el año siguiente, desde una posición de ventaja; es im­portante remarcar que no garantizan automatismo: hay múltiples factores que influ­yen y que también podrían incidir”, adelantó.

Bussoletti destacó la rele­vancia de la elección por la can­tidad de electores, puesto que entre ambas entidades suman más de 15 millones de electo­res, que representan a 15.9 por ciento del electorado nacional.

Con respecto a Coahuila, resaltó la disputa no sólo del Poder Ejecutivo, sino de la re­novación del Congreso estatal que, actualmente, es de mayo­ría absoluta del PRI. “Coahui­la representa, al momento de la legislatura saliente, la única de las 32 entidades en la cual el PRI ejerce no solamente el gobierno, sino que dispone de la mayoría absoluta en un es­cenario de gobierno unifica­do”, precisó Bussoletti.

Las candidatas a la guber­natura del Estado de México son, por la coalición Va por México (PAN-PRI-PRD-PA­NAL), Alejandra del Moral Vela; por Morena-PVEM-PT, Delfina Gómez Álvarez; por Movimiento Ciudadano no hubo registros por considerar amañada la elección.

Los candidatos a la guber­natura de Coahuila son, por la coalición Alianza Ciudadana por la Seguridad por Méxi­co (PAN-PRI-PRD), Manolo Jiménez Salinas; de Morena, Armando Guadiana Tijerina; del PT, Ricardo Mejía Berde­ja y Lenin Pérez de la alian­za Unión Democrática de Coahuila (UDC-PVEM); por Movimiento Ciudadano no hubo registros por considerar amañada la elección.

La ausencia de candidatos de MC en ambas elecciones a gobernador Bussoletti la atribuyó a la decisión de no aliarse con otro partido en las gubernaturas como una estra­tegia rumbo a 2024. “Evitar un desgaste innecesario con miras a una alianza posible con el PAN en el proceso electoral de 2024”.

Sobre los perfiles de ambas gubernaturas, la Directora del OPE, doctora Mónica Mon­taño Reyes, subrayó que en ambos casos se suman empre­sarios y académicos, médicos y profesores ligados con gru­pos de interés del Estado, en el caso de Coahuila.

“Es interesante que el próxi­mo gobernador o gobernadora esté ligado a poderes fácticos, en el caso de Coahuila; y si se trata de los perfiles profesiona­les en Morena, el partido está en una fase de crecimiento y consolidación y necesita per­files que cuenten con recursos económicos. Más allá de los orígenes sociales está buscando perfiles que le permitan tener recursos económicos y, sobre todo, vínculos”, precisó Monta­ño Reyes.

El profesor investigador de la Ciénega del Estado de Michoacán, doctor Javier Rosiles, destacó la eventual alternancia en ambos estados en disputa. Desde 1989 su­man 77 alternancias en las gu­bernaturas estatales, excepto, precisamente, en Coahuila y el Estado de México. Y aun­que la alternancia significa diversidad, no garantiza una mejor democracia.

“El hecho de que haya al­ternancias no garantiza que los estados sean más democráticos, aunque es mejor tener alternan­cias a no tenerlas, lo que no ga­rantiza una democracia de ma­yor calidad”, precisó.

El investigador de la Uni­versidad Autónoma de Baja California, doctor Omar de la Cruz, destacó las sancio­nes, principalmente al partido Morena en sus aspirantes a las gubernaturas de Coahuila y el Estado de México.

Además, destacó las im­pugnaciones de las candidatas Alejandra del Moral y Delfina Gómez por denuncias, debido a presuntos actos de corrup­ción, como acciones anticipa­das de campaña.