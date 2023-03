Tonaltecas se quejan de servicio de gas

“Es demasiado caro”

Usen o no el gas, el pago siempre es el mismo si no se pasan de la cuota fija, algo que consideran injusto y desproporcionado

Por Rafael Hernández Guízar

Tonatecas se quejaron de los costos del servicio de gas en el municipio, y es que a ellos les llega a través de una empresa que les suministra el combustible en tuberías.

Como si fuera el agua, el servicio de gas es continuo en el municipio de Tonalá, en colonias como La Soledad, Río Nilo, entre otras, donde el precio es sumamente alto en comparación con lo que cuesta comprarlo a través de los clásicos cilindros que surten en camiones las empresas gaseras.

“La verdad es que estoy inconforme porque es demasiado caro, tienen una tarifa alta, mire, son como 780 por mes por ciertos litros y si usted se pasa de esos litros, no le llega un recibo por esa cantidad, le llega uno más alto, y se me hace muy caro, a mí me han llegado recibos de hasta mil 500 porque aunque usted no use el gas ellos tienen una tarifa y si no uso el gas por una semana por ejemplo, de todos modos le cobran a uno lo mismo, no dejan de cobrarme la tarifa aunque no gaste nada”, dijo Eliza González, una de las ciudadanas entrevistadas.

Es la empresa Tractebel, una gasera que hace varios años logró que se les otorga la oportunidad de que se venda el suministro de gas de forma exclusiva a través de tuberías que llegan a los edificios multifamiliares.

“Es muy caro, sale más caro que si uno compra el cilindro con los del camión, y se me hace muy alto, aquí nomás somos tres personas y no estamos en todo el día , sólo los domingos es el día que estamos todos y tampoco estamos gastando gas todo el día. El gas normal con los de los camiones cuesta 600 y algo, y se me ocurrió la idea de contratar este y ya me arrepentí, la verdad es que son 30 litros y me dura más de dos meses el cilindro, y con la empresa es más caro”, dijo.

Y agregó: “Es algo que nos imponen porque aquí no pasan los de los camiones, si yo quiero un cilindro tengo que hablar a pedirlo y a veces no lo quieren traer, eso está mal, que porque están aquí las líneas de gas, y no es justo”.

Para ellos, usen o no el gas, el pago es siempre el mismo, algo que consideran injusto y desproporcionado.