Preparan amparos contra inmovilizadores de Lemus

La medida impuesta por el emecista “es ilegal, es inconstitucional”

“Claro que vamos a ir a los tribunales y a pedir a los juzgados de distrito que impidan estas ilegalidades”, sentencian abogados y ciudadanos

Por Rafael Hernández Guízar

Por considerarlo como un acto violatorio de los derechos humanos, ciudadanos y abogados se ampararán contra la instalación de inmovilizadores que aprobó recientemente el Ayuntamiento de Guadalajara.

Se trata de una medida que combatirá la instalación de inmovilizadores o candados que pretenden evitar que los carros se vayan sin que se paguen las multas por “omitir” la tarifa por estacionar los carros en las calles de esta ciudad capital.

“Es una violación que se está haciendo al derecho de audiencia y defensa, no se puede llegar y ejecutar así nada más una medida coercitiva como esa, lo que están haciendo es ilegal, es inconstitucional y claro que vamos a ir a los tribunales y a pedir a los juzgados de distrito que impidan estas ilegalidades, ya basta de que en este ayuntamiento crean que pueden hacer lo que les dé la gana, nosotros ni estamos de acuerdo ni lo vamos a consentir, y nos vamos a amparar, porque es nuestro derecho, que quede claro, que Pablo Lemus es un presidente municipal, no es el dueño de Guadalajara, tiene que haber además una individualización de la pena, no se están atendiendo muchos preceptos constitucionales y debido a eso, pues tiene que prosperar”, dijo en entrevista con Página 24 Arnoldo Camarena, uno de los abogados tapatíos que buscará la protección de la justicia federal.

Luego de que el Ayuntamiento de Guadalajara aprobara las modificaciones a los reglamentos municipales, los inspectores llegarán y podrán –de acuerdo a los reglamentos- instalar los inmovilizadores no sólo a quienes no paguen el estacionómetro, sino incluso, a quienes hayan “reincidido” en dicha medida.

“Es que a ver, las multas en sí son ilegales, son violatorias de los derechos humanos, no se está notificando del procedimiento, llegan directo con la sanción, insisto, dónde está el derecho de audiencia y defensa de la ciudadanía, dónde están los principios de justicia administrativa que vienen dentro de la misma Constitución, eso es algo con lo que hemos estado batallando los ciudadanos, y eso es algo que ahora el ayuntamiento maximiza y están de hecho cometiendo en sí una ilegalidad, es un claro abuso de autoridad”.

Será la próxima semana cuando los ciudadanos acudan de forma masiva a buscar el ampro de la justicia federal, la intención, es que se pueda derogar dicho reglamento municipal.