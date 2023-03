Ambientalistas sitiarán el Congreso del Estado

Para exigir la derogación de la verificación vehicular

“O la quitan o la hacen gratuita, así de fácil y de sencillo”. Se trata de una política “mercenaria y recaudadora”

Por Rafael Hernández Guízar

Hoy será sitiado el Congreso del Estado de Jalisco por organizaciones ambientalistas que exigirán que se derogue la verificación vehicular por no ayudar al cuidado del ambiente.

Al considerar que se trata de una política “mercenaria y recaudadora”, integrantes de al menos 10 organizaciones no gubernamentales como el Movimiento Antiverificación de Jalisco, la Coordinadora Jalisciense de Asuntos Medioambientales, la Red de Parques y hasta el Barzón Popular Jalisco, se dijeron dispuestos a quedarse en plantón indefinido en los alrededores del Congreso del Estado para que no puedan entrar los diputados, ya que quieren que sesionen en la calle, y que se deroguen varios aspectos de la verificación controlada.

“Lo que queremos es que dejen de estar con un programa mal hecho como ese, no es un programa que ayude al medio ambiente, eso lo hemos dicho en muchas ocasiones, no es un programa que tenga como objetivo que se reduzcan las emisiones de contaminantes, no, lo único que tiene como objetivo es recaudar y estar multando a los ciudadanos, vaya, no hay ni siquiera forma de que sea operativo, por eso es que queremos que las cosas se hagan como se deben de hacer”, criticó ayer Aldair Robles Cobián, presidente del Movimiento Antiverificación de Jalisco.

Jaime Aldrete Medina, de la Coordinadora Jalisciense de Asuntos Medio Ambientales, dijo en entrevista que para ellos las cosas son simples para los diputados: “O la quitan o la hacen gratuita, así de fácil y de sencillo, porque como dice Aldair, no es algo que ayude al medioambiente, es algo que sólo está para cobrarle al ciudadano, y hemos dicho que no se están haciendo las pruebas de acuerdo al parque vehicular de Jalisco, que no hay verificentros suficientes para hacer las pruebas, que no se están haciendo las pruebas de forma equitativa, y no nada más eso, también está el problema de que quieren quitar de circulación miles de carros, obligar a los ciudadanos a comprar nuevos, y con qué dinero si no ajusta ni para comer”.

Las primeras acciones fueron las de acudir a sabotear los retenes para exigir la verificación que implementa la policía vial con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), ahora, va el plantón hasta que les den respuestas.

Podría seguir amparos colectivos y una campaña de emplacamiento masivo en otros estados.