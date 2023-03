Inmovilizadores violan DH: Morena

l único fin de MC es recaudar más

Empresa “también puede estar encargada de dar todo el servicio y ese sería otro negocio del ayuntamiento” encabezado por Pablo Lemus, denunciaron regidores de Guadalajara

Por Elizabeth Ríos Chavarría

El nuevo Reglamento de Movilidad, Transporte y Seguridad Vial de Guadalajara, es violatorio de Derechos Humanos y se aprobó por Movimiento Ciudadano (MC) con el único fin de recaudar más recursos en detrimento de la ciudadanía; con esta nueva normativa engañosa se pretende inmovilizar a la ciudad, aseveraron regidores tapatíos de Morena.

En rueda de prensa semanal morenistas del Ayuntamiento de Guadalajara hablaron de la aprobación de este reglamento, con la cual se establecieron -entre otras cosas- la aplicación de las famosas arañas inmovilizadoras a vehículos mal estacionados.

A decir de la regidora Mariana Fernández, las multas por estacionar mal el vehículo o en lugares prohibidos va de 5 a 11 mil pesos, sin embargo, con la aplicación de la araña podría subir hasta los 15 mil. Si en 12 horas no se paga la multa para quitar este inmovilizador, la grúa se lo llevará al corralón, por lo que la sanción económica aumentará todavía más: “Ahorita ya se habla de que hay las primeras 50 arañas, nosotros no hemos visto en qué parte de la ley o en qué parte del dictamen ya se adjudicaron o se licitaron a alguna empresa. Porque no es solamente que se compren los inmovilizadores o las arañas a una empresa, es que esta también puede estar encargada de dar todo el servicio y ese sería otro negocio del ayuntamiento”.

Recordó que con este nuevo reglamento puede haber hasta tres multas por vehículo, por lo que no dejó de manifestar su preocupación ante lo engañoso que este será en aras de beneficiar a la autoridad al momento de aplicar castigos y sanciones más fuertes por reincidencia en diversas faltas: “Este reglamento tiene la finalidad de recaudar fondos inmovilizando a Guadalajara. Con estas nuevas disposiciones en lugar de lograr una ciudad más amigable con las personas con discapacidad, peatones, ciclistas, espacios verdes y áreas para que la gente se mueva con agilidad, se ocupan en crear mecanismos para que la gente pague y se recaude más dinero”.

En contra de la concesión del Mercado Corona

En otros temas, regidores de Morena se manifestaron en contra de la concesión del piso cinco del Mercado Corona que se otorgará a un particular.

Tras asegurar que en la sesión de cabildo se aprobó abrir el proceso de una manera totalmente irregular, aseveraron que el gobierno municipal debe darle utilidad pública al lugar e incorporar en él áreas administrativas a fin de aminorar el gasto de 16 millones de pesos al año que gasta Guadalajara por el pago de renta de inmuebles.

“Hacer una galería privada, hacer un restaurante, hacer una sala de bodas, no es para todos. Van a hacer para los tapatíos que se puedan sentar y pagar el costo de un restaurante caro, para una clase de personas privilegiadas, no para toda la ciudad”, lamentó la regidora Fernández Ramírez.