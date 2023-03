Hagamos pide eliminar plazas en el Congreso

Deben disminuir al menos 25% de auxiliares administrativos

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Disminuir el número de auxiliares administrativos, eliminar plazas desocupadas, remover a empleados que cobran sin trabajar e implementar el servicio civil de carrera, son los mínimos que debe cumplir el plan que presentará la Secretaría General del Legislativo para la reingeniería del Congreso de Jalisco; así lo señalaron diputados locales de Hagamos.

A finales de marzo en el Congreso de Jalisco debe quedar aprobado mencionado plan, derivado del estudio a la nómina del legislativo que hizo el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en aras de mejorar el funcionamiento de este poder. Y es en este sentido que la coordinadora de Hagamos, Mara Robles Villaseñor, habló de lo que esto debe tener para que las acciones no queden en mera simulación.

“Se deberá implementar una transparente reducción de la nómina. Se deberá proponer la liquidación, en términos de lo establecido por la ley, de al menos el 25 por ciento de los puestos de auxiliares administrativos, categoría señalada por el IMCO como la que representa el mayor exceso de empleados en el Congreso del Estado”, según la legisladora.

Detalló que esta área está compuesta por 169 empleados, por lo que de llevarse la reducción planteada esta quedaría en 126, enfatizando que la reducción de la nómina no va enfocada a estas personas, sino contra el exceso de nombramientos con esa categoría.

Añadió que en la implementación del servicio civil de carrera se deberá convocar al primer concurso público a fin de elegir a quien lo liderará y además se tendrá que asignar presupuesto para su operación.

También, dijo que se tendría que solicitar a la Contraloría una investigación para identificar y remover a los empleados con responsabilidad administrativa o por haber sido señalados como aviadores; dar a conocer públicamente la oferta del programa de retiro voluntario y jubilación anticipada, para que haya trato parejo, asignando presupuesto para esto y eliminando las plazas que de estas acciones se liberen; así como eliminar puestos con salarios desproporcionados que no van de acuerdo al cargo, delimitar un nuevo tabulador de sueldos, y asentar un catálogo de puestos y el escalafón.

“Aquí no se trata de correr a nadie de manera arbitraria, sino de hacer el estudio y determinar la procedencia, pero también hay que decirlo claramente, si no empezamos por algún lugar a recortar la nómina, pues entonces no vamos a salir del problema nunca. ¿Qué tiene que hacerse? Con respeto a los derechos laborales, con evaluación de desempeño en positivo, dándoles estímulo a los que merecen crecer”, dijo Robles Villaseñor.

Al asegurar que desde Hagamos estarán siempre en favor de respetar los derechos laborales de las personas, Robles Villaseñor refirió que se opondrán a despidos injustificados y a simulaciones para dejar intacto al sistema porque, insistió, lo que se debe buscar con el plan es dar oportunidad de crecer a aquellos que sí lo merecen y mejorar la operatividad del congreso.