Denuncian corrupción en la SSJ

Doctora con Guillan-Barré fue despedida sin justificación

En el 2021, cuando ya no pudo acudir a trabajar, y aunque contaba con el diagnóstico, fue despedida por tener diferencias ideológicas con el dirigente sindical y el director del OPD

Por Rafael Hernández Guízar

En la Secretaría de Salud Jalisco quiénes tienen diferencias ideológicas con el dirigente sindical o el director del OPD de los servicios de salud salen despedidos.

Una muestra de esto es la doctora María Fabiola Díaz García, pediatra que, asegura, fue cesada de forma injustificada del Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos, en el año 2021.

Ella padece una enfermedad llamada Guillan-Barré desde hace más de una década, y fue en el 2021 cuando ya no pudo acudir a trabajar, y aunque contaba con el diagnóstico, fue despedida y condenada a la indigencia, aseguró la médico.

“Soy María, y quiero denunciar al doctor Hernández de Lira, director de los servicios del OPD de los Servicios de Salud, al doctor Ramírez, director del Sindicato de la Sección 28, ya que por haber sido cesada hoy carezco de recursos económicos para poder sobrevivir y vivo en la indigencia. Ante estos hechos, no tengo los recursos económicos para poder pagar las cuotas de mantenimiento del edificio donde vivo, y ante esa situación, llevo cuatro días sin medicamentos, sin alimentos, ni ingreso de ningún tipo de insumo, de amigos, familiares o de la policía dado que cuando les llamé les negaron el acceso a mi condominio, esto es por la administración y la mesa directiva. Estoy postrada en cama y al no tener alimentos ni medicinas, se me baja la azúcar, tengo hipoglucemia y cinvulsiono”, explicó a través de un video que hizo llegar a la redacción de Página 24.

La doctora, al momento, ya no solo no tiene trabajo sino que además no cuenta con medio alguno para poder solventar sus gastos de vida, no tiene ni para comer, mucho menos para pagar las medicinas que requiere para su enfermedad.

Fue cesada, según dijo a este reportero, por no ser allegada al director de los Servicios de Salud de la Secretaría estatal, ni ser allegada del líder sindical que debería de haberla respaldado.

En contraste a la situación que vive la doctora, hay una lista con 90 aviadores que cobran entre 20 y 50 mil pesos mensuales sin trabajar, son ex diputados y funcionarios -algunos- de primer nivel en la Universidad de Guadalajara (UdeG), ISSSTE y hasta la Cruz Roja.

“No puedo ni llegar a abrir un cancel para tener el acceso, me siento reprimida en mi domicilio, ya me dieron código violeta por estos asuntos, y yo pido la ayuda del señor gobernador, del presidente Pablo Lemus, de Derechos Humanos, de los colectivos de feministas, esto se viene dando desde el año 2021”, clamó la desesperada mujer en el video donde advierte su condición.

El caso de esta mujer es uno de tantos que se han dado en los últimos años, despertado todo un movimiento de funcionarios hartos de la corrupción con la que se manejan los dineros dentro de la Secretaría de Salud Jalisco.

Página 24 estará publicando en los próximos días la lista de los funcionarios que se informó, cobran sin ir a trabajar.