Truenan tapatíos por “inmovilizadores” de Lemus

“Es puro pinche negocio”

Por Rafael Hernández Guízar

Tapatíos tronaron contra el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, por la aprobación de los “inmovilizadores” que colocarán por no ponerle dinero a los parquímetros.

Tras la aprobación del nuevo reglamento que faculta al ayuntamiento para que se coloquen inmovilizadores contra aquellos que no pagan por estacionarse en las calles, tapatíos se dijeron muy molestos incluso, resaltaron que es una violación a los derechos de las personas.

“Es puro pinche negocio el que traen los del ayuntamiento, que no mamen, ahora hasta un inmovilizador quieren poner, como si fuera muy chingón quedarse en la calle, es que a veces no hay ni donde poder comprar tiempo aire (pago de la tarifa en negocios designados) para los parquímetros, a veces están cerrados los lugares y no todos tienen tarjeta, a mí ya van dos vece que me ponen una multa y están carísimas, son chingaderas”, criticó Manuel Cárdenas, uno de los entrevistados.

Juan Urquiza, otro de los ciudadanos entrevistados, destacó: “Están locos. Cómo que te van a poner esa cosa así nomás, que disque si detectan que eres reincidente, o sea que van a andar nomas revisando las placas de la gente, digo, tantas cosas que pueden hacer y lejos de eso van a estar nomás viendo a quien joden, que se pongan a trabajar”.

Y agregó: “Yo soy abogado, y te voy a decir, eso se les cae fácil, es más, sin duda puede la ciudadanía tratar un amparo y si son varios los que lo hacen pueden hasta tumbar el reglamento ese y listo porque son inconstitucionales las medidas que están tomando”.

Otra de las medidas adoptadas, es que una vez colocado el inmovilizador, el ciudadano tendrá sólo 24 horas para hacer el pago, de lo contrario, el carro irá al corralón, pero además se prevén multas y hasta 36 horas de arresto para aquellos que quiten los inmovilizadores , una medida que fue aún más motivo de enojo.