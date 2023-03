Plaza Luis Barragán es un despilfarro de recursos

Además genera más caos vehicular, critican tapatíos

“¿Cómo puede ser posible que hablemos de una plaza ya con daños a días de que se presentó a la gente cuando todos los días le sufrimos porque nos tenemos que cuidar de no ser asaltados?”

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Hace casi un par de semanas, tan solo unos días después de que fuera inaugurada, la Plaza Luis Barragán en el centro de Guadalajara presentó sus primeros desperfectos, y aunque autoridades municipales aseguraron que ya fueron solventados, lo cierto es que tapatíos no dejaron de reprochar la forma en la que el gobierno gastó tanto por algo que ya mostró fallas.

Cuestionados por Página 24, algunos ciudadanos entre visitantes y transeúntes de la plaza -ubicada en Paseo Alcalde y Leandro Valle- platicaron su sentir en torno a este lugar al que se le invirtieron al menos 40 millones de pesos.

Si bien unos reconocieron que la plaza quedó bonita, otros más no dejaron de cuestionar no solo la gran inversión, sino la forma en la que realizaron la plaza pues consideran que se generó más caos vehicular a los alrededores, sobre todo con el tema del transporte público.

“Vi en redes sociales sobre losetas caídas, casi luego de que presentaron la plaza (…). Muy mal porque se supone que alguien la construyó y le metieron muchos millones y no es para que ya esté con estos errores, siempre es lo mismo, puras obras mal hechas por el gobierno”, expresó Ricardo Méndez Gallardo.

“A mí la verdad no me gustó la galleta (la escultura de El Palomar), siento que cada gobierno se agarra sus ideas y hace y deshace por aquí y por donde quieren y no toman en cuenta a la ciudadanía. Yo no digo que no sirva una plaza, pero por ejemplo ¿por qué aquí? Le quitas espacio a los camiones y vete más cuadras para buscar la parada y batállale más, más en la noche, porque se hacen las filas y hasta con el riesgo de que te pase algo porque te alejas más del centro”, añadió Marisela Robles.

A mediados de marzo el alcalde de Guadalajara Pablo Lemus y el gobernador Enrique Alfaro inauguraron la plaza en honor al arquitecto Luis Barragán, la cual tiene su obra inédita “El Palomar”, la escultura de 40 metros de altura que sobresale en el lugar. No obstante, unos días después internautas evidenciaron losetas de la fuente desprendidas, así como adoquines de la zona peatonal dañados.

En este sentido, Pablo Lemus señaló la semana pasada que la obra no se entregó oficialmente y que las reparaciones ya fueron hechas, sin embargo, ciudadanos insistieron en su malestar por el despilfarro de recursos, en especial porque en la ciudad existen otras prioridades.

“Ojalá que así como son de buenos para salir a declarar que todo está bien o que ya arreglaron, lo hicieran para resolver el tema de siempre, la inseguridad. ¿Cómo puede ser posible que hablemos de una plaza ya con daños a días de que se presentó a la gente cuando todos los días le sufrimos porque nos tenemos que cuidar de no ser asaltados? El centro, aunque digan lo contrario, se vuelve peligroso si no te pones abusado y eso no lo entienden las autoridades. Que le metan a seguridad, ahí es donde sí hace falta el dinero”, aseveró Mauricio Daniel Rodríguez.