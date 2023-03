En total abandono, parque Las Piedrotas

El alcalde Sergio Chávez no atiende los llamados de los colonos

“Es una porquería lo que tenemos aquí, quién va a querer venir a visitar un parque como este”

Por Rafael Hernández Guízar

Una auténtica cochinada continúa siendo el parque llamado Las Piedrotas, en el municipio de Tonalá, vecinos de la zona lamentaron las omisiones del alcalde Sergio Chávez Dávalos.

Por más que lo han reportado, el sitio está cada vez peor, lleno de basura y desperdicios por doquier, con inseguridad tan grande que las personas no se atreven a visitarlo ni siquiera con luz de día.

“Es una porquería lo que tenemos aquí, quién va a querer venir a visitar un parque como este. Si se fija parece como sacado de una película de terror, ya no más espera uno cuando va caminando aquí que le salga corriendo Chucky con un cuchillo (sic), una bruja porque de verdad da miedo, nomás vea las paredes cómo están todas rayadas y todo lleno de basura, y lo peor es que aquí siguen usándolo los marihuanos para venir a fumar sus chingaderas (sic), sería bueno que el presidente municipal se viniera de día de campo con su familia, a ver qué le parece este lugar para sentarse a comer su lonche al cabrón ese”, dijo la señora Laura Castellanos, una de las entrevistadas.

“Yo por ejemplo, pues ya casi no puedo caminar y a veces venía a traer a mis nietos, pero así como está a qué los traigo, a que jueguen entre la basura y los condones que están tirados en el piso, las botellas y los perros muertos. No es exageración, el otro día estaba con mis nietos viendo una película del muñeco ese que se llama Chuky y salía una pared como está que tenemos adentro, debería de ir a verla. Yo por eso lo que le digo al presidente municipal, a Sergio Chávez, que no sea tan desalmado, que salga de su oficina tantito y camine por el municipio, porque si viera esto, yo no sé, hasta se sienta a llorar si tiene tantita madre, con el perdón de usted joven”, agregó la molesta ciudadana.

La denuncia que llegó a la redacción de Página 24 y acudimos a esta zona para constatar la indignación de muchos padres de familia que han dejado de hacer uso de las instalaciones del parque. Constatamos que, en efecto, las condiciones son pésimas, incluso asquerosas podríamos decir.

El llamado fue al presidente municipal Sergio Chávez Dávalos para que finalmente puedan atender esta denuncia ciudadana que ha sido reiterativa por los últimos casi dos años.