Ni a los muertos respetan los rateros en panteón de Mezquitán

Acusan a empleados del lugar de ser quienes se llevan las cosas

Por Rafael Hernández Guízar

Los rateros en Guadalajara ya ni a los muertos respetan, se roban hasta las coronas que dejan los familiares de los fallecidos.

Sucede en el panteón de Mezquitán, sitio en donde se reporta por parte de ciudadanos robos hasta de las flores, las lapidas, las esculturas, y casi todo lo que se pueden llevar los rateros.

“Todo se están robando, omitimos el nombre porque hay amenazas de parte de gente que está aquí en el panteón, la verdad muy nociva, pero lamentablemente la administración del panteón no está haciendo nada, y la coordinación con la seguridad pública es mala, es un desorden. Mire, estaba la tumba de un tío fallecido, tenía cuatro días de fallecido y dejamos las coronas y estaba todo desmantelado, se llevaron las bases, las esculturas, todo, la verdad que no hay vigilancia, yo creo que el presidente Pablo Lemus deja mucho que desear porque no hay ni respeto por los fallecidos”, dijo uno de los ciudadanos quien prefirió el anonimato por temor a represalias.

Y es que sorprendentemente, según se dijo, los rateros no son ajenos a la administración pública, es decir, acusó a empleados del lugar de ser quienes se llevan las cosas, los que roban en las tumbas.

Fue más allá y dijo que no hay ni coordinación entre la administración del panteón y la policía municipal: “No hay coordinación con los guardabosques, que son los que cuidan… Lo más lamentable es que el dinero se lo están gastando en la administración en otras tonterías y no están gastando en lo que es primordial, la seguridad pública de Guadalajara”.

Y agregó: “Se gastan el dinero en un carrusel, en una torre que para ver no sé qué y no respetan la seguridad, eso es en lo que deben de invertir, entonces qué está pasando, está muy mal este gobierno porque no hacen nada”.

Por ello, envió un mensaje al presidente municipal Pablo Lemus Navarro: “Con todo respeto, que no se esté gastando el dinero de nosotros, nosotros pagamos el dinero para la iluminación y que se gaste mejor en seguridad, se necesita coordinación, trabajos de seguridad pública muy fuertes y el presupuesto debe de gastarse en eso porque está muy mal Guadalajara. Parece que para él, para el presidente va a haber un voto de castigo porque la gente no somos tontos, que se salga en la noche para que vea cómo está Guadalajara, que no nos dé atole con el dedo”, destacó.

La situación, en breve podría ser denunciada ante la Fiscalía de Jalisco, pues hay incluso temor de que haya hasta profanación de tumbas, ya que se han llevado hasta las lápidas.