La CROM controla parte del comercio en el Parque Rojo

Ayuntamiento les solapa irregularidades, denuncian vecinos

Por Rafael Hernández Guízar

Vecinos del Parque Revolución, de Guadalajara, están hartos de las irregularidades y la vendimia que se hace todos los sábados en el sitio. A decir de los colonos, una parte del parque es controlada por la central obrera Confederación Regional Obrera Mexicana, (CROM), y la otra, por una supuesta representante de vendedores de nombre “Gabriela”, ambos casos, solapados por el Ayuntamiento de Guadalajara que está incumpliendo su obligación de acuerdo con el reglamento de comercio en espacios abiertos.

El reglamento municipal prohíbe que se comercie en el polígono que va de la calzada Independencia hasta la avenida Unión, y de la Normal hasta la avenida La Paz.

Entre todo ese tramo, es decir, los primeros cuadros de la ciudad, hay una gran cantidad de ambulantes que se han permitido.

Los vecinos denunciaron que el comercio en el lugar, también conocido como Parque Rojo, se ha descontrolado.

Basura, excremento, queda de todo en el parque y no se puede ni disfrutar, según los mismos colonos, quienes lamentaron que el ayuntamiento haya permitido esta enorme cantidad de ambulantes que se instalan en las dos alas del parque.

“Son tantos los que vienen a vender que no se puede ni pasar; empezaron unos cuantos y poco a poco se fue llenando y ahora ya hasta venden micheladas, ya están así de descarados, al rato van hasta a venderse aquí, o sea pues que va a haber prostitución y en qué se está convirtiendo nuestro parque”, dijo Esther una de las vecinas entrevistadas.

-¿Qué le dice a su presidente municipal?

-Pues que no sea inconsciente porque se supone que está prohibido, hace muchos años cuando estaban los del PRI nos vinieron a decir que estaba prohibido y que ya no iban a estar así; luego llegó Alfaro y también los quitó porque más tardan en quitarlos que ellos en ponerse otra vez. Por eso pues que se vega a vivir acá, que vea lo horrible que es, no se poder usar el parque porque está lleno de gente y que andan hasta fumando marihuana, ya está igual que allá por la Plaza Juárez, donde se pone el tianguis cultural, que va el montón de gente que se droga, así se está poniendo aquí.