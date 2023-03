Gobierno ignora medidas cautelares de la CEDHJ

Afectaciones a 40 familias por obras de la L3 del tren ligero

No reparan daños generados a viviendas de vecinos de la colonia Alcalde Barranquitas

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Ante el incumplimiento de autoridades federales, estatales y municipales por reparar los daños generados en sus viviendas, debido a las obras de la Línea 3 del Tren Ligero, vecinos de la colonia Alcalde Barranquitas hicieron un llamado a la acción por el riesgo latente en el que se encuentran.

Representantes de las más de 40 familias afectadas de la zona emitieron, en rueda de prensa, un pronunciamiento para exigir a las autoridades cumplan con las medidas cautelares emitidas en 2020 por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), para que se lleve a cabo la reparación integral del daño.

“Recordarle a los gobiernos que están por irse que nosotros seguimos afectados en nuestros bienes y sobre todo nuestra vida porque los cimientos de las casas de esta zona quedaron afectados por la obra de la Línea 3 y que nos causó 18 inundaciones entre 2016 y 2018. Que las autoridades han sido omisas a las medidas cautelares y al dictamen técnico de la comisión, y que nosotros seguimos esperando que nos reparen el daño integralmente de nuestras viviendas”, expresó Adela Chavoya, representante de colonos.

Recordó que en total fueron 22 viviendas afectadas que los mismos vecinos han tenido que reparar, tanto como sus recursos se los permiten. Sin embargo, enfatizó que el temor está presente pues los peritajes que ellos han mandado hacer han delimitado el peligro que hay y la necesidad por realizar un estudio más amplio del subsuelo por los errores cometidos en la zona durante las obras de la L3.

Entre estos errores, comentó, fue el hecho de que se removió el subsuelo al momento de hacer los cárcamos para desviar el drenaje de Alcalde pero sin tomar en cuenta la situación del mismo. Dijo que con la remoción de mantos freáticos en la zona, por cerrar el ducto que recogía el agua, se movieron las estructuras y con ello el equilibrio natural que existía.

“Los daños son cuantiosos, estamos hablando de millones de pesos y que pues obviamente nosotros no tenemos para reparar un edificio o una casa como las que hay por aquí. Entonces, estamos exigiendo el derecho que tenemos a la reparación de los daños. Si en su momento se pidieron 100 millones de pesos a la federación para poner bonita la zona, por qué no atienden a los vecinos que nosotros sí tenemos un problema severo y que tenemos temor de nuestra vida porque no sabemos en qué momento pueda haber un sismo que termine de resquebrajar las estructuras de nuestras casas”.

Añadió que las medidas de la comisión determinan que las autoridades tienen que hacer los estudios correspondientes para delimitar el daño y a qué profundidad es, sobre todo en el subsuelo, ya que se desconoce si varias viviendas tendrían que ser derribadas para reconstruirlas.

“Nosotros no tenemos ningún problema en particular con alguna autoridad, tenemos un problema que nos dejaron heredado y que nosotros no debimos de haber sufrido (…). Es una total deshumanización ese abandono de las autoridades, esa poca importancia que le dan a la vida de los ciudadanos. Vamos a encontrar los cauces que sean necesarios y por eso ya formamos una organización de mujeres que no hemos sido las únicas afectadas”, añadió Chavoya.