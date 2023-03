Zapopan no atiende inseguridad en Santa Margarita

“Nos da miedo salir a la calle”

Por Rafael Hernández Guízar

La inseguridad pulula en la colonia Santa Margarita, del municipio de Zapopan.

Con robos casi todos los días, y muchos problemas por la mala iluminación en las calles, los vecinos de esta colonia, tanto de la primera como de la segunda sección, dijeron estar hartos de que en el ayuntamiento ignoren sus problemas y por ello, se vean seriamente afectados en su patrimonio.

“Lo que nos da miedo, y honestamente tengo que decirlo nos da miedo, es a veces hasta salir a la calle porque no falta que pase un marihuanito y nos quite el celular, o nos arrebate la mochila, o la bolsa, o lo que lleven las personas. Eso no se vale porque aquí era una zona pues, no podemos decir completamente tranquila, pero al menos donde no se vivían este tipo de problemas, y al paso del tiempo los del ayuntamiento cada vez más han ido ignorando nuestras situaciones de vida, y parece como si no les importara”, denunció Mónica Virgen, una de las vecinas de esta colonia.

Son varias las calles afectadas pero incluso las avenidas principales como Santa Margarita y Santa Esther, en donde hay la mayor incidencia de robos que suceden a plena luz de día y hasta con lujo de violencia.

En la zona conocida como El Columpio, se ha convertido en el lugar en donde más asaltos hay por las noches, esto debido también a que las luminarias no están en funcionamiento adecuado.

“Eso también, que las lámparas prenden cuando quieren, y eso no es justo, porque aquí pagamos impuestos, lo que sea de cada quien, la gente paga su predial y pagamos todas las cosas que nos exigen los del gobierno, y entonces no se vale; aquí le queremos decir al presidente que venga y arregle porque todos los de Zapopan merecemos un trato justo no nada más los que viven en las zonas de ricos”, agregó.