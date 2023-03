Un peligro, banquetas de avenida Guadalupe

Personas con discapacidad simplemente no pueden usarlas

“No puedo ni pasar (…) yo quisiera ver que se viniera el presidente municipal (Frangie) y se subiera la silla de ruedas, a ver si le puede dar, porque yo de plano no puedo”

Por Rafael Hernández Guízar

En pésimas condiciones se encuentran las banquetas de la avenida Guadalupe, en el municipio de Zapopan, las personas con discapacidad simplemente no pueden usarlas.

Raíces de árboles levantadas y un sinfín de obstáculos presentan las banquetas de esta tan importante avenida por la que a diario circulan miles de personas de Oriente a Poniente y viceversa en la zona metropolitana de Guadalajara. Representa una problemática para las personas que tienen algún tipo de discapacidad, que utilizan sillas de ruedas, andaderas, bastones, o que presentan alguna limitación motriz.

“No puedo ni pasar (…) yo quisiera ver que se viniera el presidente municipal y se subiera la silla de ruedas, a ver si le puede dar porque yo de plano no puedo, si alguien no viene conmigo no puedo ni salir de mi casa, ni ir a ningún lado, nada más vea cómo están todas levantadas las raíces”, dijo muy molesto Don José, un anciano de 70 años de edad vecino de la zona.

Y es que esta denuncia ciudadana que llegó a nuestra redacción sirvió para que acudiéramos a dar un recorrido por varias cuadras a lo largo de la avenida Guadalupe, en el sentido poniente a Oriente, desde la avenida Tchaikovski hasta la avenida Patria, una zona densamente poblada por personas de la tercera edad.

En nuestro recorrido encontramos que en efecto hay muchos problemas para todas las personas que tienen dificultad para moverse por sí mismas.

De hecho, no son solo las raíces levantadas, son tornillos que han quedado expuestos en plena banqueta, y por supuesto, algunas otras dificultades que han sido provocadas por los dueños de negocios como gasolineras y hasta plazas comerciales, quienes quitaron la banqueta y la usan como estacionamiento.

De acuerdo con los planes parciales del ayuntamiento, en esta avenida debe de haber una banqueta amplia, además de una servidumbre de al menos 10 metros en promedio, sin embargo, muchos de los establecimientos, incluida una Notaría Pública, han utilizado la servidumbre para ampliar sus propiedades y colocar estacionamiento en sus negocios.

La ciudadanía en general es la afectada, pero son las personas con discapacidad y las personas que llevan carriolas, por ejemplo, los que más se ven en la imposibilidad de caminar con seguridad y libertad.

De hecho, muchos de estos se deben bajar a invadir la ciclovía colocada por el ayuntamiento de Zapopan para poder pasar por algunos lugares.

Lo anterior ha causado ya enfrentamientos entre ciclistas y ciudadanos por el derecho de paso.

Por ello los habitantes de esta zona hicieron un llamado al presidente municipal Juan José Frangie, para que de inmediato revise el tema y hagan los reacomodos necesarios para que el espacio que debería estar confinado para la seguridad de los peatones sea respetado.