Ayuntamiento “solapa” ambulantaje en Parque Rojo

Además “permiten que se venda cerveza y hasta droga”

Por Rafael Hernández Guízar

Vecinos del Parque Revolución, en Guadalajara, están cansados del ambulantaje qué se instaló en este recinto.

A decir de quienes viven en los alrededores del también llamado Parque Rojo, el ayuntamiento de Guadalajara, ha “solapado” el ambulantaje aunque se encuentra prohibido por el reglamento de comercio en espacios abiertos del mismo municipio, una situación que los tiene sumamente molestos.

“Pues no es justo, se supone que deberían de prohibir estas cosas, está así en la ley, y el sábado es una cosa horrible porque vienen miles de comerciantes y ya uno no puede disfrutar del parque, además lo dejan súper cochino, están permitiendo que se venda cerveza y hasta droga, porque venden micheladas y gotas de marihuanas, se supone que eso está prohibido y de todos modos lo hacen, eso es hasta delito, pero aquí no pasa nada, y no lo queremos, estamos ya cansados de esto”, resaltó Hugo uno de los entrevistados.

Antes era solo los días sábado cuando una gran cantidad de comerciantes ambulantes se encontraban instalados en este parque, sin embargo, ahora se les puede ver a diario aunque con menor cantidad que el fin de semana.

“Cierto, el parque es de todos y todos tenemos el derecho de disfrutarlo pero precisamente eso es lo que estamos diciendo, que todos tenemos el derecho de disfrutarlo y no nada más unos cuantos de venirse a vender cosas, por eso nosotros estamos exigiendo que esto cambie, que esto cese ya, y que dejen de estar solapando este tipo de cosas porque así empiezan, y luego ya todos lo ven normal y no es normal, al rato empiezan a generar derechos y ya después nadie los puede quitar”, agregó el entrevistado.

A decir de los vecinos de esta zona, es urgente que en el ayuntamiento cesen las violaciones a los reglamentos municipales y se cumpla a cabalidad lo que determinan las disposiciones que habían traído paz y tranquilidad.

Los vecinos de la zona rechazan tajantemente la instalación de un desbordamiento de comerciantes ambulantes los fines de semana en el Parque Rojo.

Por ello, exigieron al presidente municipal Pablo Lemus Navarro que no se preste a este tipo de actos, en donde los derechos de quienes habitan la zona se ven comprometidos e incluso la prestación de servicios como seguridad pública y recolección de basura son cada vez más deficientes.