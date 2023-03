Usuarios de Peribus en riesgo de muerte

Quedan atrapados entre las puertas del camión y el acceso

“Si alguien pierde la vida es por culpa de ellos (gobierno) y ellos van a ser asesinos por omisión”, denuncian usuarios que quedaron atrapados

Por Rafael Hernández Guízar

Peligro de muerte sufren los usuarios del sistema de transporte Peribus en Guada­lajara.

Ayer fuimos testigos de cómo los pasajeros que abor­dan este sistema de trans­porte, que corre a lo largo de todo el Anillo Periférico, quedan constantemente en riesgo mortal debido a que, en reiteradas ocasiones que­dan atrapados entre las puer­tas del camión y el acceso a las estaciones, contando con apenas unos cuantos centí­metros para poder pisar y no caer al arroyo vehicular del Periférico.

“Esto es el colmo. Mire que casi me caigo con todo y mis niños, qué van a hacer si nos caemos, cómo se repone la vida de uno de mis hijos, esto no es justo y yo sí le quiero decir al gobernador o al que le corresponda esto que no inventen, que si alguien pierde la vida es por culpa de ellos y ellos van a ser asesi­nos por omisión, estoy muy enojada por lo que sucedió y asustada también porque de veras que casi se me cae uno de mis hijos, bola de irrespon­sables “, dijo muy molesta la señora Claudia, una mujer que protagonizó ayer el seña­lado peligro.

Y siguió: “Es que ellos están muy tranquilos en sus oficinas, y piensan que todo funciona bien, y no ponen atención; cada vez están peo­res las estaciones y sobre todo el riesgo que estamos corrien­do aquí es muy grande, algo como esto debería de ser mo­tivo para que se pusieran a pensar que si una persona se muere de verdad las cosas se van a poner mal, y es culpa de ellos, no sólo son irresponsa­bles, son unos cabrones”.

Y es que la denuncia lle­gó a la redacción de Página 24 respecto a las malas con­diciones de las estaciones del peribus, algo que decidimos comprobar nosotros mismos al dar un recorrido desde la estación Belén es hasta Cha­palita Inn.

Decidimos bajarnos en la estación Parque Metropolitano, en donde nosotros mismos fui­mos víctimas de este grave ries­go que corren constantemente los usuarios del Peribús.

Hay que destacar que fue gracias a una ciudadana que se encontraba cerca de las puertas de cristal que se ha­bían cerrado como pudimos acceder al andén.

Ella por sí sola nos abrió dichas puertas y gracias a esto fue que no caímos alrededor de casi dos metros de altura al carril por el que circulan los camiones del Peribus.

Casos como el que vivi­mos nosotros y la entrevistada son constantes en las estacio­nes de este servicio de trans­porte que fue presumido por el gobernador Enrique Alfaro como la respuesta para mover a miles y miles de personas a lo largo de la zona metropoli­tana de Guadalajara.

Por ello, los afectados hi­cieron un llamado a través de este diario al gobernador y al mismo secretario de Trans­porte Diego Monraz, para que de inmediato haya una super­visión a conciencia y cesen este tipo de arbitrariedades.