Buscan exentar a municipios de verificación vehicular

Morena propone reforma desde el Congreso

Municipalidades con más de cien mil habitantes y que por sus condiciones naturales de playa o montaña mantengan una buena calidad del aire quedarían libres de la obligatoriedad del programa

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Ante la necesidad de ge­nerar alternativas que no solo abonen al medio ambiente sino que de verdad demues­tren preocupación por la ciudadanía, la diputada local de Morena, Yussara Cana­les González, presentó una iniciativa de reforma con la finalidad de que el programa de verificación vehicular se aplique a los municipios de acuerdo a sus propias condi­ciones medioambientales.

De acuerdo al documento presentado, con reformas a la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se delimita que los municipios que tengan más de cien mil habitantes y que por sus condiciones naturales de playa o montaña manten­gan una buena calidad del aire, quedarán exentos de la obligatoriedad de dicho pro­grama.

También, su propuesta de­termina que los vehículos con placas de Jalisco que circu­len, de manera temporal, por municipios en donde sí sea obligatorio el programa de ve­rificación queden exentos de tramitar cualquier tipo de pase o pago de derechos, como el famoso “pase temporal”.

“Estoy consciente que ante la crisis climática que enfrenta nuestro planeta, es importante que nos comprometemos al cuidado del medio ambiente para garantizar el derecho hu­mano a respirar un aire limpio. Pero no se vale que detrás de este programa estén intereses económicos para engordar los bolsillos de unos cuantos, ya que la percepción del pueblo de Jalisco es que este progra­ma es únicamente recaudatorio”, señaló.

La morenista mencionó que en el caso de Puerto Va­llarta, investigadores de la Universidad de Guadalajara (UdeG) han dado a conocer estudios en donde eviden­cian que no existe mala cali­dad del aire, por lo que no es viable comparar su situación con la de Guadalajara u otras ciudades.

“Puerto Vallarta se incluye en la lista de los municipios en la que los propietarios de vehículos estamos obligados a verificar, lo que ha genera­do una molestia y un rechazo general a este tipo de acciones de gobierno que pegan en el bolsillo de los vallartenses, y han generado varias manifes­taciones y protestas, ya que se considera que nuestro muni­cipio debe de estar exento de dicho programa por no existir los niveles de contaminantes en comparación con los que existen en el Área Metropoli­tana de Guadalajara en donde se concentra la industria”.

Además, dijo que al ser Puerto Vallarta uno de los lugares más turísticos de Ja­lisco, la tramitación del pase temporal para quienes no son del municipio generará pro­blemas a la larga, ya que ante la poca información para su trámite se suscitará que mu­chos no sepan sacarlo y por ende arriesgarse a una multa, demostrando así la intención recaudatoria de este programa impulsado por el gobierno de Enrique Alfaro. Por ello insis­tió en que el pase no se exija a los visitantes temporales con placas del estado de otros mu­nicipios.

“Recordemos que Puerto Vallarta vive del turismo y el turismo es considerado como la industria sin chimenea. En Puerto Vallarta estamos a fa­vor de la afinación, estamos a favor del medio ambiente, pero no a favor de los abusos excesivos por la mala aplica­ción de un programa que a to­das luces es para enriquecer a unos cuantos”, concluyó.