Roban cuatro veces secundaria en El Santuario

La policía simplemente “brilla por su ausencia”

Yo veo muy mal el comandante que dirige este sector, se llama Felipe, ya lo habíamos quitado a él por malo; quiero decir al comisario y al presidente Pablo Lemus que no queremos este comandante”, dijo contundente Francisco José Fuentes, presidente de colonos

Por Rafael Hernández Guízar

En lo que va del año, se han metido a robar en cuatro ocasiones a la secundaria Ma­nuel M. Diéguez, en la zona del barrio de El Santuario, en Guadalajara.

Causaron destrozos y se llevaron hasta los mapas de los salones, mientras tanto, no hay quien ponga orden, pues la policía simplemente “brilla por su ausencia”, denunció Francisco José Fuentes Oroz­co, presidente de colonos del barrio de El Santuario Segun­da Sección.

“Cuatro robos y voy a ha­cer un llamado enérgico, un jalón de orejas porque cuatro veces en un mes en el polígo­no uno, porque hay que hacer una distinción, una cosa es el Centro Histórico y otra cosa es el polígono uno, una es­cuela, cuatro veces han roba­do, y mire, sí teneos buenos comandantes, policías, pero yo veo muy mal el coman­dante que dirige este sector, se llama Felipe, y ya lo había­mos quitado a él por malo, y quiero decir al comisario y al presidente Pablo Lemus que no queremos este comandan­te, que lo quite. Otra cosa, an­dan vendiendo droga, y no sé si estarán de acuerdo (los po­licías) pero no están haciendo su trabajo, señor Lemus, quí­tenlo de aquí”.

Por ello, fue enfático, quie­ren que se remueva al coman­dante encargado de la zona, pues no se ha podido garantizar la tranquilidad del polígono uno de la ciudad, donde se ubica este barrio tradicional tapatío.

“No han implementado operativos, están envenenan­do a nuestros muchachos en el parque de El Refugio, y mire, ayer (viernes) hubo un enfren­tamiento en la prepa uno, y ja­más vimos a patrullas ni nada, y fue en la tarde, yo digo que eso está muy mal. Hubo una riña y no hay operativos de seguridad, no está haciendo nada el comandante, que me­jor se vaya a su casa, es una persona que no ha trabajado, están los resultados de su mal trabajo, ya van cuatro veces que roban esa escuela”.

Los vecinos se dicen des­esperados por la inseguridad que es abrumadora, y además, indignados pues los robos a la escuela secundaria han causado estragos en la econo­mía de las familias, pues ellos mismos han tenido que resar­cirlos ya que la Secretaría de Educación simplemente no se hace cargo.

Debido a esto, hicieron un llamado al alcalde Pablo Le­mus Navarro, y al mismo co­misario general de seguridad pública de Guadalajara: “Yo pediría que haga una limpia de los malos comandantes, sabe­mos que hay buenos policías. Comandantes como este no deberán de estar trabajando. Honor a quien honor merece y castigo a quien merece cas­tigo (…) Que se entienda, que Guadalajara no es un pueblito donde con comida los ciuda­danos vamos a irnos con los políticos, que no se le tome el pelo a la gente”, finalizó el molesto ciudadano.