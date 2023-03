Ante inseguridad, claman ayuda en el Centro tapatío

“No se puede vivir así”

Por Rafael Hernández Guízar

Imparable la inseguridad en la zona centro de Guada­lajara, denunciaron ayer veci­nos y comerciantes.

Por más que se ha “refor­zado” el patrullaje en la ciu­dad, el primer cuadro de la capital jalisciense, continúa siendo un sitio inseguro, así lo sentenciaron vecinos y co­merciantes entrevistados por Página 24 quienes hicieron un llamado enérgico al presi­dente municipal Pablo Lemus Navarro.

“Pues que nos ayuden por favor porque no se puede vi­vir así, no se puede comerciar así, aquí iban las cosas bien, de hecho, pasaban los mucha­chos de las guardias munici­pales caminando, Se necesita vigilancia a pie, no sólo en patrulla, pero la verdad es que sigue habiendo mucho robo, mucho cabrón que anda lle­vándose las cosas de los ca­rros estacionados en la calle, eso está muy mal porque qué imagen le damos a la gente, por más que gasten en poner escultura y cosas en el cen­tro, la gente a veces no quiere venir porque es inseguro”, la­mentó Alma Hernández, una de las entrevistadas.

“El otro día vino una clien­te y dejó su carro estacionado a la vuelta, por la de Garibaldi, pues en lo que entró y se llevó unas cosas le robaron los ca­talizadores, y nos dijo que le va a costar como 20 mil pesos arreglarlo que porque eso es lo que le cobran. Ella ya no va a regresar porque tiene mala experiencia y hasta nos recla­mó a nosotros y nosotros qué culpa tenemos de que haya pasado eso, debería de haber más control, no sé de verdad qué es lo que está pasando”, agregó la molesta mujer.

Tras la denuncia ciudadana que llegó a nuestra redacción, quedó de manifiesto el des­contento de vecinos y comer­ciantes, quienes dejaron en evidencia que las acciones que está implementando el ayunta­miento, no son suficientes.

“Es una pena que el pre­sidente Pablo Lemus no esté viendo esto, porque si el Cen­tro está así, cómo estará lo demás de la ciudad, nosotros creemos que aquí es donde debería de haber más control, aquí cerca está la policía y el ayuntamiento, cómo es posi­ble que estén sucediendo es­tas cosas”, destacó la mujer.