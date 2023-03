Zapopan deriva a pacientes psiquiátricos a privados

Les ofrecen descuentos en la red de clínicas y hospitales particulares

Las condiciones: tener entre 12 y 29 años, que pida el servicio de propia voz y que viva o estudie en Zapopan

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Ante la importancia de no descuidar más al tema, sobre todo porque durante la pande­mia se recrudeció, autorida­des del gobierno de Zapopan presentaron la red municipal de atención a la salud mental de las juventudes.

A decir de la titular del Instituto Municipal de las Juventudes, Aranza Elizabe­th Gallardo Romero, esta red titulada “Zapopan con Sien­te” tiene la finalidad de llevar a cabo convenios con clínicas, centros o espacios de atención psicológica o psiquiátrica de ámbito privado, para generar una vinculación y accesibili­dad económica a los jóvenes en sus consultas y sesiones.

Tras recalcar la importan­cia de hablar sobre la salud mental y empezar a actuar en la materia, detalló que hasta el momento se han logrado vincular con más de 30 clíni­cas que van a colaborar con el Instituto de Juventudes de Zapopan, por lo que confían llegar a muchas personas que necesiten este tipo de aten­ción.

“Nos toca sí o sí voltear­nos a ver e identificar cuando estamos bien o mal y entender que no estamos solas ni solos. Por esto hicimos esta red por­que en Zapopan nos urge que se hablen de los problemas de la salud mental. Urge que nos pongamos a hablar sobre la salud mental. Con este conve­nio vamos a ofrecer diferentes descuentos y acercamientos a las juventudes que todavía el día de hoy no reciben una atención, ya que es bien sabi­do que al día de hoy no exis­te accesibilidad para la salud mental, no existen espacios seguros”, según Gallardo Ro­mero.

Durante la pandemia por Covid-19, expresó, aumenta­ron los trastornos de ansiedad y depresión de manera consi­derable, por lo que se espera que las instituciones con las que trabajarán oferten des­cuentos desde hasta el 40 por ciento en todas sus consultas.

La directora de la Clínica Anti-Suicidio A.C., Estefanía Martínez de la Riva, manifes­tó por su parte que el primer paso para atacar un trastorno mental es nombrar al proble­ma por su nombre y poder ha­blar sin tapujos.

“La salud mental no la es­tamos tocando. Debemos ata­car el problema hablando del mismo, ponerle un nombre al trastorno para atacar, y exis­ten muchas herramientas para prevenir la violencia, los tras­tornos de ansiedad y las ideas suicidas”.

La red, añadieron autori­dades, no solo buscará aten­der a jóvenes de entre 12 y 29 años, sino que buscará am­pliar el servicio a las personas del círculo social cercano del joven. Sin embargo, uno de los requisitos para ser atendi­do es que el chico o la chica pida el servicio de propia voz, que entre del rango de edad ya dicho y que viva o estudie en Zapopan.