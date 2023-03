Reina delincuencia en zona del Expiatorio

Robos de autopartes, a la orden del día, denuncian visitantes y colonos

Por Rafael Hernández Guízar

Los robos de autopartes están a la orden del día en los alrededores del templo Expiatorio, en Guadalajara, denunciaron vecinos y co­merciantes de la zona.

Es la colonia Americana, una de las más fuertemente golpeadas por la delincuen­cia “ordinaria” que ha dejado muchos daños en la econo­mía de la sociedad, tal como le sucedió a Esteban Hernán­dez, una persona a la que en tres ocasiones le han abierto su carro y le han robado des­de los espejos, hasta el equi­po de sonido.

“Pues bendito sea Dios que no me robaron la compu­tadora del carro porque eso sí sale muy pero muy caro, ahora si que como sea los es­pejos se los repone uno, y ni tan sencillo porque son dos mil pesos cada que ha pasa­do, pero el sonido, cuando se robaron el estéreo pues me dolió mucho porque fue un regalo que me hicieron y sí valía una feria, pero pues no estaría mal que le pusie­ran empeño los polis, porque todo eso me ha pasado aquí por la de Madero y por la de Prado, y pues qué hago si yo tengo que venir para acá por chamba, y pues a veces está cerrado el estacionamiento, hoy últimamente lo he mira­do cerrado y pues ni modo, qué hace uno, pues dejarlo en la calle, qué más”, dijo Esteban Hernández, uno de los entrevistados.

Desde espejos, tapones de rines y estéreos, hasta com­putadoras y acumuladores de los carros, de todo se roban en las calles de esta colonia, en donde hay que señalar, acude una enorme cantidad de personas ajenas a la mis­ma comunidad, sobre todo los fines de semana cuando hay más venta de fritangas en la plazoleta del templo Ex­piatorio.

Por ello, vecinos y comer­ciantes de la zona se dijeron muy molestos con el ayunta­miento y por medio de Pági­na 24, hicieron un llamado enérgico al presidente Pablo Lemus, al que pidieron que haya vigilancia constante e incuso, que se reactive el mó­dulo de policía que se había dispuesto en la plazoleta, pero que a la fecha no es más que un espacio vacío.