Parque de la Ex Penal de Oblatos, guarida de delincuentes

Vecinos piden ayuda a Lemus, pero nunca llega

Por Rafael Hernández Guízar

El parque de la Ex Penal de Oblatos en Guadalajara vuelve a ser motivo de queja para los tapatíos, está suma­mente descuidado.

Ubicado al cruce de la avenida Javier Mina y la Ca­lle 58, al Oriente de la ciudad capital, el parque que debería de ser un espacio para la re­creación familiar, es más bien una guarida de delincuentes, algo que por más que se ha pedido apoyo a la adminis­tración de Pablo Lemus Na­varro, el resultado ha sido hasta el momento el mismo: Ninguno.

“Mire, aquí es un lugar donde las personas tememos pasar porque la delincuencia se presta para los robos, y además hay mucha degrada­ción por tanto grafiti y basu­ra”, dijo Claudia, una de las entrevistadas.

Y siguió: “Yo creo que no le ponen atención a los puntos donde puede haber desarro­llo infantil y juvenil, yo veo que no le ponen atención. Yo digo que en lugar de an­dar haciendo plazas como la que acaban de poner en el centro donde la gente no va a ir, deberían de ponerse a gastar el dinero en incitar el deporte, mire, aquí hay una biblioteca y no sé si esté en funcionamiento, porque hasta miedo da pasar”.

Molesta por el hecho de que la administración muni­cipal no les hace caso, dijo que esperarían que el dinero público se invierta de forma “inteligente”, es decir, en co­sas que de verdad ayuden a la transformación de las comu­nidades. Aquí vaya que hace falta esa inversión.

“Aquí hay escuelas y nun­ca he visto vigilancia pública, no pasa la policía; este lugar siempre ha sido un lugar de mala muerte, y además, mire, los estudiantes como de las secundarias ellos siempre están expuestos al robo, hay mucho asalto a los chavitos”, agregó la vecina.

Por ello, hizo un llamado al alcalde Pablo Lemus Na­varro, al que exigió una res­puesta inmediata: “Que nos den apoyo con vigilancia, con alumbrado público, y que venga la patrulla, pero por fa­vor también que venga el ca­mión de la basura, que quere­mos ver que esté invertido el dinero en cosas que de verdad nos sirvan y no en tonterías como el carrusel que pusieron en el centro”