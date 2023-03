“Enrique Alfaro simuló limpiar el río Santiago”

Persiste contaminación asesina: Académicos y activistas

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Expertos y activistas ma­nifestaron que las acciones que se han llevado a cabo para sanear el río Santiago no han representado una diferen­cia, pues en sus aguas todavía persisten metales pesados y otros contaminantes que de­terioran la vida del ecosiste­ma y de las personas que es­tán cerca.

Ayer diputados de Haga­mos convocaron a una rueda de prensa para que académi­cos dieran a conocer el aná­lisis de la contaminación en mencionado río, y en este sentido el investigador Javier García Velasco dijo que los resultados arrojaron que no se ven cambios sustanciales.

“Me refiero a que siguen estando presentes las cargas contaminantes importantes. En el caso de nutrientes, como nitrógeno o fósforo, se siguen presentando valores anormalmente altos que nos están avisando que se siguen manteniendo condiciones de descargas incontroladas. En el caso de sólidos en suspensión, de sólidos disueltos, de sales, la concentración de cloruro, la de sulfato, la de detergentes por ejemplo, se siguen manteniendo fuera de norma como tal y esto impide la funcionalidad del ecosiste­ma”.

Expresó que en cuanto a cargas contaminantes de ori­gen industrial, se evaluaron DQO y DBO, y que en los tres sitios de muestreo se vio que sobrepasan las condiciones normales. Además, en cuanto al tema de metales pesados, dijo que el litio, sodio, mag­nesio, aluminio, calcio, hie­rro, manganeso, mercurio y zinc están fuera de norma.

También, mencionó que en el caso de coliformes totales y fecales se siguen presentando de manera muy alta, lo cual no deja de ser de cuidado por el impacto a la salud pública que genera.

“Haciendo resumen de toda esta carga contaminante pues queda en evidencia que no se está disminuyendo la carga de contaminación en el río Santiago. Como tal no se tiene una recuperación en términos químicos palpables, y la información que se tie­ne de manera oficial no nos está evidenciando un impacto positivo en el entorno de las cargas contaminantes en este cuerpo de agua”.

Activistas, como Enrique Lira del Foro Socioambiental de Guadalajara, no dejaron de lamentar que persistan omi­siones de las autoridades de los tres niveles de gobierno, pues si de verdad se quisiera recuperar la cuenca, bastaría con que se cumpliera lo que dice la propia ley.

“Parecería que de nada sirvió los 4 mil 600 millones que se han invertido en este tema y lo que queríamos era contrarrestar los dichos del gobierno contra un estudio científico. Esto es el funcio­namiento del río y los estu­dios demuestran que prácti­camente está muerto y que hay que hacer muchas cosas para revivirlo”, expresó por su parte el diputado Enrique Velázquez.