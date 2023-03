Denuncian más corruptelas partidistas de Enrique Alfaro

Impone candidatos y personal de cara a 2024: Emecistas

Por Rafael Hernández Guízar

Integrantes del partido Movimiento Ciudadano acu­saron la corrupción del go­bernador Enrique Alfaro Ra­mírez.

Israel González Ramírez, presidente de la corriente Au­ténticos Emecistas, anunció que acudió al Tribunal Elec­toral del Estado a interponer un juicio a través del cual se está acusando la imposición de candidatos y personal para las próximas campañas elec­torales, así como para la re­presentación del partido mis­mo, esto, sin tomar en cuenta a la base del partido.

“Movimiento Ciudadano somos todos, es por eso que como auténticos emecistas interpusimos un juicio para salvaguardar nuestros dere­chos políticos. En días pasa­dos, estuve recibiendo una serie de llamadas que tienen que ver con cómo se nombra­ron a quienes van a estar al frente del partido en los mu­nicipios, y todos acusaban la misma historia, les decían va a ser fulano, y tienes que ir de acuerdo y llevar gente, va a estar la jefatura de Gabinete, va a estar la Secretaría de Ad­ministración, y si no lo haces entonces estás en contra del partido. Eso nos lastima, nos molesta”, dijo en entrevista con Página 24.

Indicó que se está hacien­do un intento por parte de per­sonal allegado al gobernador, para imponer candidatos y están dejando fuera a la base del partido.

“Este es un partido políti­co, no es el club de Toby, no es un partido del gobernador, es un partido donde los mili­tantes tenemos derecho a de­cidir, y por eso interpusimos este juicio, y yo invito a los militantes de Movimiento Ciudadano, a que si se due­len de que no se respetan las garantías nos lo hagan saber, por eso hicimos la corriente de auténticos, y por eso hici­mos este movimiento donde estaremos para todos”.

Por ello, aclaró que como militares reprueban el actuar de Enrique Alfaro, y que esto sin duda les cobrará factura en las elecciones al partido por parte de la ciudadanía, ya que hay muchas muestras del mal gobierno que ha acometi­do Alfaro Ramírez.