AMLO veta los nombramientos de nuevos comisionados del INAI, uno de ellos cercano a Monreal

Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso fueron designados por el Senado

Por Redacción, y Dalila Escobar

Marzo 15, Ciudad de México (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obra­dor vetó los nombramientos de Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso como nuevos comisionados del Ins­tituto Nacional de Transpa­rencia, Acceso a la Informa­ción y Protección de Datos Personales (Inai).

Ambos fueron designados el pasado 1 de marzo por el Senado de la República por mayoría calificada.

“El secretario de Gober­nación, @adan_augusto , me informó que el presidente de la República, el Lic. Andrés Manuel @lopezobrador_, ha hecho uso de su prerrogativa constitucional para expresar objeción a los nombramientos del @INAImexico”, anun­ció en su cuenta de Twitter el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal.

El Senado, dijo, deberá analizar una nueva propuesta de comisionadas y comisio­nados para presentar ante el Pleno.

“Seguiremos insistiendo en los consensos. En México existe una auténtica división de Poderes”, dijo Monreal en un video en el que detalló el proceso de designación y la objeción presidencial.

El pasado 1 de marzo, reuniendo la mayoría cali­ficada, el Senado designó a Alarcón Márquez y a Luna Alvizo para ocupar dos de las titularidades que estaban pen­dientes para comisionados del INAI por un periodo de siete años.

La votación obtuvo 74 sufragios a favor para ambas propuestas, 27 en contra y cuatro diferenciados.

Durante la discusión del dictamen, el senador panista Damián Zepeda mostró su inconformidad debido a que Rafael Luna Alvizo fue la se­gunda peor evaluación entre los calificados durante la con­vocatoria.

Luna trabajó para Monreal en el cargo de Director Ge­neral de Seguridad Pública, cuando el ahora senador de Morena gobernó la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México. En 2016 fue sancio­nado por no entregar su decla­ración de intereses

En aquella sesión, la se­nadora priista Claudia Edith Anaya Mota reclamó que el procedimiento de selección para la renovación de dos espacios del INAI llevaba más de un año de haber co­menzado.

“Me llama la atención que en este tiempo no hayamos tenido la capacidad de poner­nos de acuerdo en los perfiles (…) Es más importante que el INAI tenga completo su pleno completo y de tener funciona­lidad”.

El senador morenista Cé­sar Cravioto también se refirió entonces a la designación de Rafael Luna Alvizo y lamen­tó que durante meses se hayan examinado perfiles para dejar como propuesta a una perso­na que quedó reprobado en las evaluaciones.

El Observatorio de Desig­naciones Públicas también rechazó en su momento la designación de Luna Alviso y deploró que la Junta de Coor­dinación Política (Jucopo) del Senado, presidida por Mon­real Ávila, ignoró el ejercicio de evaluación realizado por comisiones legislativas y un órgano ciudadano externo, y prefirió designar a un hombre cercano a él, en línea con las “prácticas discrecionales, cu­pulares y de intercambio de cuotas”.

México no se someterá a EU, “no seremos sus empleados”: AMLO

Entre México y Estados Unidos tiene que haber apoyo y coordinación, pero no so­metimiento “no vamos a ser nosotros sus empleados y nos van a venir a decir ‘te vas a dedicar únicamente a esto’”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

También aseguró que no dejarán el manejo a agencias de seguridad como la DEA “si han demostrado que no pueden o hay resultados en Estados Unidos”, por lo que dijo que su gobierno no se va a someter.

El gobierno mexicano, se­ñaló, trabaja en conjunto con el país vecino para evitar que ingrese la droga por la fron­tera, “pero que no se malin­terprete, que no quieran que eso sea lo primero, no, vamos a seguir cooperando y apo­yando por cuestiones huma­nitarias, por solidaridad, pero no vamos a ser nosotros sus empleados y nos van a venir a decir ‘te vas a dedicar única­mente a esto’, nosotros somos libres soberanos y tenemos nuestra estrategia”.

López Obrador afirmó que el error de Felipe Calderón es que abrió la puerta y puso el gobierno al servicio de las agencias, “ellos mandaban”, entre otras medidas con la entrada de armas y con la en­trega de aeronaves con armas, con el plan Mérida, y desta­có una fotografía con García Luna y Hillary Clinton.

En México la estrategia, señaló, está enfocada en aten­der las causas; no permitir el aumento en el consumo de drogas, porque de lo contra­rio, también incrementa el número de homicidios; no permitir la corrupción e im­punidad, “nada de venta de plazas, nada de Garcías Lu­nas. No aceptar un narcoesta­do, como existió”.

El Ejecutivo mexicano señaló que entre las acciones están los decomisos de fenta­nilo que, aseguró, “ha crecido muchísimo” e incluso “es­tamos haciendo en México, diría que más que en Estados Unidos sobre ese flagelo”, además de que “no están ha­ciendo su trabajo los legisla­dores de Estados Unidos y au­toridades de Estados Unidos, porque no están atendiendo las causas, no hay programas de atención a los jóvenes de Estados Unidos”.

Reprochó que, además, representantes y legisladores republicanos impulsen una iniciativa para que elemen­tos de seguridad de ese país hagan frente a los cárteles en territorio mexicano, a quie­nes criticó que “no han hecho nada porque allá se distribu­ye esta droga y no se sabe de decomisos ni de detenciones de los que se dedican a su dis­tribución”.

“Ni siquiera hay difusión en los medios del daño que causa, pero se les hace fácil culpar a México de manera injustificada por politiquería, hipocresía, y se han atrevi­do a decir que si nosotros no controlamos la entrada del fentanilo en Estados Unidos, que no solo entra por Méxi­co, también por Canadá, de Asia, se han atrevido a decir que hasta van a presentar una iniciativa para que el ejército estadunidenses detenga las bandas de narcos violando nuestra soberanía. Eso nunca, jamás lo vamos a permitir”, advirtió.