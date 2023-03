“La UdeG respalda a Daniela”

Transparentarán acciones tomadas hacia el agresor

Tras la presión ejercida por la joven, víctima en 2015 de un profesor de la preparatoria regional de Chapala, la máxima casa de estudios finalmente se pronunció en torno al caso

Por Rafael Hernández Guízar

Finalmente la Universi­dad de Guadalajara (UdeG) se pronunció en torno al caso del abuso sexual infantil del que fue víctima Daniela Báez, sucedido hace siete años en la escuela preparatoria regional de Chapala.

Tras una manifestación que hizo ayer Daniela afuera de la rectoría general de la UdeG, se dio al fin una reunión en­tre la víctima y el personal del Sistema de Educación Media Superior (SEMS), la Federa­ción de Estudiantes Universi­tarios (FEU) así como con el secretario general de la casa de estudios y el abogado ge­neral de la misma.

Fue así que tras esto, la universidad envió un comu­nicado en el que aseguraron que “UdeG respalda a Da­niela Báez, víctima de abuso sexual infantil por docente del SEMS”, indica la misiva en­viada por la dirección de co­municación social.

“Esta casa de estudio transparentará las acciones to­madas hacia el agresor y em­prenderá acciones en contra de quienes fueron omisos. La Universidad acordó, junto con la estudiante de la licenciatura de Física, Daniela Báez, víc­tima de abuso sexual infantil por un profesor de la Prepa­ratoria de Chapala del SEMS, transparentar las acciones en contra del docente, abrir in­vestigaciones en contra de personal a quien se acusa de omisión frente al delito y el no retorno del agresor a las aulas universitarias”, indica.

A dicha reunión, acu­dió también la directora de la Unidad para la Igualdad, Érika Loyo Beristáin, misma que según se informó, dio al fin los pormenores de la in­vestigación que estuvo “dete­nida” de acuerdo con el tes­timonio de la misma Daniela Báez.

“Se le informó que desde el 4 de abril de 2022 el profe­sor fue separado del cargo y los pagos que se le hicieron en enero pasado correspon­den única y exclusivamente al fondo de ahorro y otras prestaciones laborales pro­porcionales al periodo traba­jado durante el año; esta in­formación puede consultarse mediante transparencia. A su vez, el profesor demandó a la universidad por despido in­justificado; dicho juicio, que podría llevar de dos a tres años más, es llevado por la Junta de Conciliación y Arbi­traje y se espera que el fallo sea en favor de esta casa de estudio. Se informó también que el caso no está cerrado en el SEMS, ya que existe una acción administrativa abier­ta”.

En entrevistas a medios de comunicación, la misma Daniela Báez había señalado que no sólo fue víctima del abuso del profesor, sino que hubo también responsabili­dad de personal en general de la escuela preparatoria, como fue el caso de la orientadora escolar, quien resultó ser so­bina del profesor y presunto agresor, y quien le habría di­cho a la joven hace siete años que lo suyo no fue un abuso sexual, y que no había proble­ma en que tuviese relaciones sexuales –aun sin su consen­timiento– con el profesor.

“En cuanto al proceso de las autoridades de la prepa­ratoria, que son acusadas de omisión, se explicó que se emitieron y se aplicaron me­didas de protección, pero eso no significa que no se pueda avanzar, y esa es la instruc­ción que tenemos de Rectoría General”.

Trascendió que la oficina de recursos humanos de la UdeG emitió una resolución a la denuncia y, al momento, está pendiente que haga lo propio la Comisión de Res­ponsabilidades y Sanciones del SEMS.