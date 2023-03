“Ahorcan” fideicomiso a los sobrevivientes del 22 de abril

Les cambian el apoyo de salarios mínimos a UMAs: Nos vamos a amparar, amagan

Por Elizabeth Ríos Chavarría

A unas semanas de que se conmemoren 31 años de las explosiones del 22 de abril en el barrio de Analco, el gobier­no estatal modificó el fideico­miso mediante el cual se otor­gan los apoyos económicos mensuales a damnificados; afectados acusan que esto les afectará porque percibirán menos recursos.

Ayer por la mañana se re­unió el Comité Técnico del Fi­deicomiso FIASS para hacer mencionado cambio y a decir de sobrevivientes, quienes se manifestaron a las afueras de Palacio de Gobierno, de reci­bir el apoyo en salarios míni­mos ahora será en UMAs, lo cual se hizo –aseguraron– en detrimento de todos los dere­chos ganados.

“Entiendo que no es pro­cedente. Ellos aseguran que la figura del fideicomiso no es una laboral, yo digo que sí es laboral porque (los damni­ficados) tienen pensiones, tie­nen atención médica, tienen gastos de marcha, etc., pero además responde a una figu­ra en donde el estado generó un daño a personas”, refirió Eduardo Montelobos, apoyo jurídico de afectados.

Señaló además que la fi­gura de la UMA es aplicable a trabajadores del estado y en este sentido sobrevivientes no son pensionados derivado de alguna función en el sector público, por lo cual se irán a los amparos para contrarrestar estos cambios que, acusó, se dieron de manera irregular.

Detalló que con la percep­ción que recibían en salarios mínimos los aumentos eran del 20 por ciento, sin embargo, con la UMA solo se quedarán con aumentos del 7 por cien­to, es decir, que a la larga reci­birán menos apoyos económi­cos. Esto, agregó, se vendrá a sumar a la deficiencia en los servicios médicos que reciben los sobrevivientes.

“Nos vamos a amparar, yo creo que ese es el camino o buscar la forma de establecer criterios. Un trabajo de estos, con el desgaste del movimien­to, tiene que estar siempre abierto a una negociación. No podemos cerrarnos a un solo planteamiento, pueden abrirse nuevas condiciones”, añadió.

Morena exige revertir medida

La diputada de Morena Claudia García Hernández, durante sesión ordinaria del Congreso de Jalisco, se subió a tribuna para posicionarse sobre el tema al exigir a auto­ridades estatales revertir esta medida, por las afectaciones que se generarán en los so­brevivientes, quienes tienen décadas luchando porque se les garantice lo básico.

“Las personas afectadas del 22 de abril están muy mo­lestas por esta medida, bási­camente por dos razones. La primera porque este cambio significa en la práctica una reducción del apoyo mensual de alrededor del 40 por cien­to, de recibir cerca de 15 mil pesos mensuales, se va a re­ducir a poco menos de 9 mil pesos. En segundo lugar, es­tán molestos y frustrados por la forma en la que se procesó este convenio modificatorio. Hacemos un llamado para que revisen esta situación y la reviertan, si esta lesiona el patrimonio de las víctimas”.