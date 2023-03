Pleito legal frena transición hacia calandrias eléctricas

Gobierno tapatío no quita el dedo del renglón: Pablo Lemus

Por Elizabeth Ríos Chavarría

En tanto no se destrabe el pleito legal que existe por los derechos de registro de las calandrias eléctricas, en el ayuntamiento de Guadalajara no se podrá avanzar con la transformación de los carrua­jes tradicionales jalados por caballos, mencionó el alcalde tapatío, Pablo Lemus Nava­rro.

El viernes pasado, luego del accidente de una calan­dria que lesionó a dos turistas de Chihuahua, el munícipe manifestó que se replanteará la estrategia a fin de lograr que todas las calandrias de la ciudad pasen a ser eléctricas. Ayer, cuestionado nuevamen­te del tema, reiteró que la in­tención es sí llevar la sustitu­ción total de estos vehículos.

“Lo que nos ha atorado los últimos dos años con este asunto es un pleito legal entre la persona que tiene registrada las propias calandrias eléctri­cas y la empresa que financió las mismas. Este pleito jurídi­co, que ha derivado en distintos amparos, no ha permitido el que se produzcan más ca­landrias (…). En el momento en que este pleito jurídico se desatore, vamos a poder ad­quirir las calandrias”.

Una de las partes involu­cradas en el pleito legal, aña­dió, es una persona de nombre Alfonso Hernández Olmos que cuenta con la patente de las calandrias eléctricas, quien en su momento estaba aliado a la empresa Kadled, la que proporcionó las primeras calandrias eléctricas en Gua­dalajara, durante la adminis­tración del entonces alcalde Enrique Alfaro.

También, mencionó que cada vehículo eléctrico ten­dría un costo aproximado del millón de pesos, por lo cual pedirían el apoyo a autorida­des estatales para adquirir las nuevas calandrias. En total son 55 las que existen en la ciudad de las cuales 16 son eléctricas y 39 jaladas por ca­ballos, las cuales tendrían que ser sustituidas.

“Hemos pedido apoyo tanto al Gobierno del Estado como al propio fideicomiso de Turismo del Área Me­tropolitana de Guadalajara para hacer la adquisición de estas calandrias, y ya nos han manifestado ambos la disposición de aportar los recursos suficientes para la sustitución de estas calan­drias jaladas por caballo, para hacerlas eléctricas”.

No dejó de expresar que no se trata de un caso de maltrato animal para conti­nuar con la transformación de estos carruajes, pues desde el área de Protección Animal constatan todos los días que los equinos estén en óptimas condiciones. No obstante, sí refirió que por un mayor cuidado de estos animales es mejor que las calandrias pasen en su tota­lidad a ser eléctricas.

“Seguro va a haber (re­sistencia), en todos los pro­yectos siempre hay polémi­ca. Pero no hay que tenerle miedo a la polémica, es nor­mal en las políticas políticas de una ciudad, no le saque­mos a la discusión pública. Yo creo que es sana, como se dio en el carril Bus Bici, como se está dando ahora con la plaza Luis Barragán, con Colomos III, es natu­ral. Después de que estos esfuerzos se consolidan en beneficio de la ciudadanía, pues son cosas que no hay marcha atrás”, concluyó.