“Gobierno de Pablo Lemus despilfarra en papel y copias”

Rehúsa implementar firma electrónica porque no es negocio: Carlos Lomelí

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Regidores de Morena en Guadalajara acusaron que se mantiene en la congeladora una de sus iniciativas para im­plementar la firma electrónica, con la que se busca ahorrar en los servicios de fotocopiado y papelería; llamaron a des­trabarla pues de aprobarse, la administración generaría aho­rros anuales de 41.6 millones de pesos en la materia.

En rueda de prensa se­manal el coordinador de la bancada de Morena en el ayuntamiento de Guadalaja­ra, Carlos Lomelí Bolaños, lamentó el despilfarro que la administración tapatía hace en el uso de papel y el arren­damiento del equipo de foto­copiado, a costa del daño que también se suscita al medio ambiente.

“Lo que a este gobierno le interesa es hacer negocios y obtener beneficios en cada contrato que se hace a nom­bre del gobierno. No hay otra manera de comprender por qué se ha ignorado esta pro­puesta, al no digitalizar, al no utilizar el papel y tener la in­formación de manera digital. Es una propuesta responsable con el medio ambiente y con el dinero de los tapatíos”.

Detalló que en 2022 el ayuntamiento tapatío gastó 36 mil pesos diarios por el arren­damiento de servicios de foto­copiado, es decir, más de 13 millones de pesos al año que se pagó a la empresa Gráficos y Más, lo cual calificó de des­pilfarro despiadado y gasto ofensivo tomando en cuenta que todo se esto se podrían ahorrar con la propuesta que él presentó el año pasado.

“Este servicio de fotoco­piado incluye 30 millones 395 mil 706 impresiones en blan­co y negro, y 270 mil 126 im­presiones de color, y la renta de 780 equipos de escáner. A este gasto hay que sumarle la compra de artículos de pape­lería, que el Comité de Adqui­sición autorizó comprar a la empresa Tlaquepaque Escolar S.A. de C.V. por un monto de 11 millones 147 mil 455 pesos. Si sumamos el gasto sería de más de 66 mil pesos diarios que se erogan por este concepto”.

Manifestó que para este año, y lo que resta de la ad­ministración el siguiente, ya se adjudicaron estos servi­cios para Guadalajara a las mismas empresas, por lo que revisarán si estos contratos se realizaron con algún posible sobreprecio.

“El cuidado del medio ambiente no es prioridad de los gobiernos naranjas, pero sí lo es el despilfarro y el gas­to irresponsable de los recur­sos públicos de los tapatíos, que deberían estar destinados para mejorar los servicios y la calidad de la vida de quienes habitan esta ciudad (…). Es­pero que se avance en la dic­taminación de esta iniciativa que presentamos hace un año, que nos pudiera estar repre­sentando nada más de ahorro anual 41.6 millones de pesos, si logramos implementar la firma electrónica”, concluyó.