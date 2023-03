Pulula inseguridad en el barrio de las 9 Esquinas

Increíble, a sólo dos manzanas de la Secretaría de Seguridad de Jalisco

Por Rafael Hernández Guízar

Basura y desorden son la constante en el barrio de las 9 Esquinas en Guadalajara, lamentaron ayer vecinos y comerciantes de la zona.

El barrio sigue inseguro y ni la policía estatal, ni la po­licía municipal, han sido ca­paces de poner orden en este sitio, pese a que a sólo dos cuadras está ubicada la mis­ma Secretaría de Seguridad del estado.

Los robos pululan, al igual que el consumo de enervantes y otras sustan­cias, incluso a plena luz del día y en la calle.

“Pues sí está muy descui­dado, está mal, y pues caram­ba aquí está la policía pero es como si no estuviera porque no pasa nada, siguen los pro­blemas, siguen los drogadic­tos, sigue esto mal, esa es la verdad”, indicó David, uno de los vecinos de la zona.

“Es muy desesperante que esto no camine, que no haya soluciones y que peor, es que parezca como que no les inte­resa. Nosotros somos de aquí y aquí hemos crecido toda la vida, por eso es que nos duele que esta situación esté así. (…) Lo que le diría al presidente municipal, pues al señor Pa­blo Lemus, que por favor nos ayude porque estas cosas son cosas que se pueden evitar, si hubiera vigilancia de verdad y que pasen como es debido a hacer una inspección ade­cuada, que los policías hagan algo por mantener aquí el or­den, eso es lo que necesita­mos, no que haya obras en el Paseo Alcalde y que pongan esculturas que a nosotros no nos sirven de nada”, dijo.

La basura es otro de los temas que tanto duele a los vecinos y comerciantes.

La recolección es muy de­ficiente, y por ello hay des­perdicios por doquier, una situación que los vecinos indicaron debería de estar ya superada por las autori­dades: “Pero no, aquí sigue lo mismo, a veces no pasan los del camión, y como aquí hay mucho negocio sale mu­cha basura, hay mucha gente que va de paso, porque el ba­rrio es así, y por eso y otras cosas sale mucha basura, no es tanto lo que se produce en las casas, es lo que se gene­ra aquí mismo y de la gente que va de paso, ojalá que eso también lo consideraran y lo atendieran”, destacó.