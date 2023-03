La ruta 51 es cara y deficiente: Usuarios

Camiones, pocos y en pésimas condiciones

Por Rafael Hernández Guízar

Muchos problemas se re­portan en la ruta 51 del trans­porte público, denunciaron ayer usuarios entrevistados por Página 24.

Y es que en esta ruta, hay varios problemas, por ejem­plo, las misma unidades que están en malas condiciones: “Pues sí hay muchos camio­nes que traen rotos los asun­tos, que están rayadas, que huelen horrible”, dijo Pedro uno de los usuarios entrevis­tados ayer en el centro de la ciudad.

“Pues es que van muy lle­nos los camiones, entonces eso hace que diario esté todo mal, nosotros creemos que deberían de tener cuidado con eso, es hasta peligroso que vaya tanta gente en los camiones, primero porque no hay una sana distancia; segundo, pues también por­que en caso de un accidente la gente sale lastimada por lo mismo, por no poder ni aga­rrarse, se supone que habían dicho que no debía de ir gente parada, ya desde ahí todo va mal, porque van a reventar, y vemos pues que es un trans­porte caro, malo, deficiente, pésimo”, siguió el molesto ciudadano.

Asimismo, se denunció como otro punto negativo el tiempo que tardan en pasar los camiones, es decir, la fre­cuencia entre unidades.

“Eso es otra cosa, noso­tros hemos estado esperando hasta casi una hora el camión y no pasa y si pasa como va tan lleno, no se puede uno subir. Eso es por las maña­nas temprano y también en la tarde, cuando ya va a uno de salida del trabajo, o sea en las horas pico”.

Tras recibir esta denuncia, nosotros mismos fuimos a comprobar lo que se conside­ra por los vecinos como algo tan negativo.

En efecto, vimos que las unidades pasan muy llenas, que la frecuencia entre uni­dades es de al menos 30 mi­nutos entre cada una, y más allá de esto, que no reparan en que las mismas vaya tan llenas que no hay siquiera manera de agarrarse, de ba­jarse, o de poder abordarlas.

Por ello, el llamado es al secretario de Transporte, Diego Monraz, al que usua­rios pidieron que se revise el estado de la ruta y que se sancione a los concesionarios que la mantienen en malas condiciones.