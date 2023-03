Jóvenes, indispensables para un cambio humanista

Justicia social con igualdad, explica José María Martínez

Por Elizabeth Ríos Chavarría

El coordinador de Morena en el Congreso de Jalisco, el diputado José María Martí­nez, se reunió con jóvenes de diversas partes de Jalisco con la finalidad de dar a conocer el “cambio humanista” que impulsa; el estado necesita justicia social para velar por la dignidad de las personas, aseguró.

Como parte de las activi­dades que lleva a cabo con di­versos sectores de la sociedad, para sumar a más personas a este movimiento, el diputado de oposición mencionó ante jóvenes estudiantes que Ja­lisco tiene grandes carencias como el transporte público o deficiencia de servicios públi­cos en la periferia de la me­trópoli, por lo que pugnó para que las nuevas generaciones contribuyan a un cambio hu­manista con el cual se busca poner al centro de las políticas públicas a las personas.

“Los jóvenes son indis­pensables para la construc­ción de comunidad con una vida transformadora, con innovación y abonarle así a la sociedad. Este proyec­to, el cambio humanista, lo que pretende es el valor de lo público, de la comunidad, dignificar la vida de todas las personas a través de la igual­dad y la justicia. En resumen, el humanismo mexicano tiene dos premisas fundamentales: justicia social con igualdad y reconocimiento al derecho de las personas a vivir con dig­nidad”, expresó.

Entre los asistentes se externó la preocupación de que hoy en día los jóvenes ven con lejanía la oportuni­dad de adquirir una casa, ya que no son económicamen­te accesibles. También, se mencionó el fenómeno de la gentrificación, pues es el que ha causado que cada vez más personas se conviertan en población móvil, es decir, que viven en un municipio y trabajan en otro.

“Creo que a la mayoría de los jóvenes nos asusta cómo ha crecido la burbuja inmobi­liaria y cómo la gentrificación nos está alejando cada día más de poder tener un terreno o un bien propio. Yo estoy en la universidad y no sé, me he dado cuenta que en muchos de los trabajos ya no basta con tener la universidad; tienes que estudiar posgrados, tienes que estudiar mucho más co­sas para poder tener ganancia, aunque sea digna para siquie­ra poder pagar la renta de una casa”, expresó uno de los es­tudiantes.

En este sentido el diputado morenista recordó su propues­ta para garantizar la vivienda digna y adecuada en la Cons­titución, lo cual hoy es ya una realidad.

“Presenté una iniciativa para establecer como dere­cho humano la vivienda, una vivienda que tenga espacios privativos que permitan el de­sarrollo de las personas y los espacios comunes que permi­tan el desarrollo de las fami­lias. Pero también tiene que ser vivienda asequible en la comprensión del ingreso pro­medio que tenemos los jalis­cienses”, añadió.

Esta reunión concluyó con la toma de protesta de 200 jó­venes que se sumarán al Cam­bio Humanista que impulsa José María Martínez.