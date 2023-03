Urge intervenir parque lineal en Tonalá: Vecinos

Malvivientes se adueñaron, por falta de mantenimiento

Por Rafael Hernández Guízar

Un parque “lineal” que se ubica en la avenida Niños Héroes y Real de Las Pri­maveras, en el municipio de Tonalá, está en pésimas con­diciones, es incluso nido de delincuentes.

Lo que se había planea­do como un espacio para la gente, para el esparcimiento de las familias, es ahora el punto de encuentro de adictos que asaltan a las personas y peor, que hasta han asesinado y quemado indigentes sin que haya quien ponga un alto.

“Mire, aquí a veces veni­mos pero da miedo porque hay que venir temprano, por­que ya tarde está lleno de ma­riguanos, gente que anda aquí nomás molestando gente, de hecho aquí hace poquito a un indigente que estaba aquí lo mataron y lo quemaron, a otro por allá también lo mataron, entonces pues sí da miedo, son gene que hacen sus fecho­rías y nadie les hace ni les dice nada”, dijo una de las vecinas entrevistada por Página 24.

Y además de las malas condiciones que son eviden­tes, por las noches es peor pues no sirven las lámparas, lo que convierte a aquel sitio en un espacio sumamente pe­ligroso.

“Pues tampoco, las lámpa­ras no prenden. Aquí se aprove­cha por la gente, de hecho viene un equipo a veces a jugar, pero si ven que hay muchos mari­guanos pues mejor se van, o sea que sí viene gente aunque esté así, pero pues los malvivientes son los que hacen que no se pueda disfrutar. Y como le digo. no hay luz en la noche, por eso está muy peligroso”.

Otra de las vecinas, arre­metió contra el alcalde Sergio Chávez, ya que han solicitado en repetidas ocasiones que haya respuesta y nunca les ha­cen caso.

Dijo esta mujer, que en época de lluvias, es todo un peligro: “Cuando llueve se pone feo porque crece el agua, haga de cuenta de que se for­ma como un río, y arrastra a la gente, de hecho hace tiempo a una amiga de mi hijo la arras­tró y se la llevó hasta abajo, hasta Santa Rosalía y Patria, y la dejó sin chanclas, sin mo­chila, la verdad que está todo muy mal, y pues es algo que ya viene de hace muchos años, no es que sea algo nuevo”.

El llamado fue al presiden­te municipal, a quien exigie­ron que haya respuestas, que si bien es la segunda ocasión en la que ha sido alcalde, en ninguno de sus periodos ha intervenido este parque.