Perdió casi 20 mil pesos por estafa

La fiscalía de Jalisco no ha hecho nada: Denuncia

Por Rafael Hernández Guízar

Una mujer fue estafada por una pseudoagencia de viajes que a través de redes sociales, la engañó para qui­tarle 19 mil 500 pesos.

Se trata de Glenda Cris­tina Romero, una mujer que pretendía viajar a Cancún y que encontró en la red social Facebook una agencia que le ofreció un paquete para ella y su familia, incluso, con el bo­leto de avión incluido, pero todo fue una estafa.

“Hace dos años íbamos salir de vacaciones y contraté a una agencia de viajes y me estuvieron llamando dicién­dome que tenían promocio­nes, que tenía que depositar 19 mil 500 pesos, nos pusimos de acuerdo y se los deposité a una cuenta, esa agencia es de Cancún, me dijeron que no estaban aquí, yo los vi por el Facebook, es la agencia Coli­bríes. Cuando les deposité me mandaron un contrato y todo, ella me dijo que ya iba a salir y que al día siguiente me iba a mandar las cosas, y me habla­ron al día siguiente, y me dijo que les depositara otros cinco mil pesos que por un seguro de avión y ya me dio descon­fianza“, dijo en entrevista con Página 24.

Y siguió: “Me dio des­confianza y les pedí mi de­volución, y me empezaron a tratar mal, a decirme cosas, a decir que se iba a tardar un mes para que me regresaran el dinero, y ya a la fecha lo dejé por la paz porque la úl­tima vez me hasta me menta­ron la madre, y mi esposo me dijo que por seguridad lo de­jara así. Yo puse la denuncia en la fiscalía y no han hecho nada, y ellos siguen estafan­do gente porque contestan las llamadas y hasta por el Face­book siguen atendiendo pero a mí ya no me contestan, de hecho me bloquearon en el WhatsApp”.

El pago lo hizo en una tienda de conveniencia, soña­ban con viajar a Cancún, y al final se quedaron sin dinero y sin viaje.

Lo denunció en la Fiscalía General del Estado (FGE) y no le dieron respuesta: “Yo tengo los recibos de los depó­sitos, todo fue por el Oxxo, y pues lo que quiero decir es que se ponga lista la gente porque no se vale que estén estafando a la gente, y luego las autori­dades no hacen nada”.

Por la lentitud con la que se ha manejado su caso, desistió de la acción legal contra la agencia, ahora ni dinero ni justicia ha logrado conseguir.