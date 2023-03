“Fuera de Jalisco, MC no figura en el mapa político”

Se bajan de contienda en Edomex y Coahuila para no perder su registro: Rubén Moreira

Por Elizabeth Ríos Chavarría

El que Movimiento Ciu­dadano (MC) haya determi­nado no participar en las elec­ciones de Estado de México y Coahuila es porque fuera de Jalisco no existe; el partido no figura y no competirán por no perder el registro, aseveró el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Ignacio Moreira Valdez.

Hace unos días el partido naranja dio a conocer que se bajaba de la contienda elec­toral, argumentando incluso que ya estaban pactadas las elecciones para que Morena se quede con Estado de Méxi­co y el PRI con Coahuila, sin embargo, a decir del también exgobernador de este estado, la realidad de su no participa­ción es otra.

“Bueno, MC existe aquí, en el resto del país no existe. En mi estado nunca ha com­petido una elección de go­bernador. Antes era Conver­gencia, si ustedes echan para atrás el tiempo, pues nunca han competido. No compitie­ron contra el actual goberna­dor, ni contra mí, ni contra el anterior. Eso existe aquí y en la mente de sus dirigentes”.

Aunque ambos estados han estado gobernados por el PRI desde hace casi un siglo, Mo­rena ha agarrado presencia en Estado de México con la can­didata Delfina Gómez, exse­cretaria de Educación, razón por la cual MC ha acusado del pacto entre estos partidos para las elecciones de gobernador que se realizarán el 4 de junio próximo.

Al respecto, el diputado tricolor insistió en que MC no existe en los demás estados de la república, pues el año pa­sado, con excepción de Quin­tana Roo, el partido perdió su registro.

“¿Por qué no juegan en el Estado de México y Coahui­la? Porque van a perder su registro, porque no quieren gastar dinero, porque no quie­ren que veamos el tamaño di­minuto que tienen. Aquí MC ganó por Alfaro, no ganó por MC, como en Nuevo León ganó por Samuel, y prueba de eso es que Nuevo León no tiene ni siquiera el congreso. Esa es la realidad de MC. En Coahuila nunca han ido en elección a gobernador, eso es una patraña lo que dicen ellos”.

Recordó que han invita­do a emecistas, y lo seguirán haciendo, a la alianza, pero duda que ello se vaya a dar ya que el partido parece que va por unos cuantos puestos.

En otros temas, y tras el secuestro de los estado­unidenses en Tamaulipas, el diputado mencionó que las autoridades se tienen que poner a trabajar, esto, luego que se le cuestionara sobre si la situación podría implicar alguna disputa o fricción entre México y Es­tados Unidos.

“Creo que hay que abonar a resolver los problemas. En Tamaulipas el gobernador se tiene que poner a chambear”.